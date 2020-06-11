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Первый энергоблок БелАЭС заработает на 100% мощности в феврале 2021 года - Семашко

11.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дата физического пуска первого блока Белорусской АЭС будет определена примерно через неделю, заработать на 100% мощности он должен в феврале 2021 года, сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко в ходе онлайн-конференции в среду.



"По энергоблоку №1 мы буквально через неделю вместе с руководством "Росатома" (а я до сих пор курирую эту станцию, каждый месяц проводим штабы) определимся с конкретной датой физического пуска", - сказал Семашко. Его цитирует госагентство БелТА.

Семашко добавил, что "в феврале 2021 года этот блок полностью заработает на 100% мощности". В мае 2022 года, по его словам, предположительно, заработает второй энергоблок БелАЭС.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.


Ранее сообщалось, что физпуск первого энергоблока планируется в июле текущего года.

Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (АСЭ, структура "Росатома").
 
 
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Дата физического пуска первого блока Белорусской АЭС будет определена примерно через неделю, заработать на 100% мощности он должен в феврале 2021 года, сообщил посол...
 
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