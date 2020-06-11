|
Останки боевого штурмовика Ил-2 обнаружили в Гомельской области
Источник материала: ОНТ
76 лет спустя. В Гомельской области обнаружили останки боевого штурмовика Ил-2.
В 44-м году во время выполнения боевого задания самолет сбили в районе Жлобина. На месте крушения работают поисковики и военнослужащие 52-го поискового батальона. Из-под земли уже извлекли элементы конструкции: части винта, одной из пушек, фюзеляжа.
Самолёт ушёл под землю ещё во время падения, поэтому для извлечения остальных частей понадобится техника. Но уже эти находки дадут возможность изучить, в том числе, информацию о двух лётчиках – пилота и стрелка.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
76 лет спустя. В Гомельской области обнаружили останки боевого штурмовика Ил-2. В 44-м году во время выполнения боевого задания самолет сбили в районе Жлобина. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)