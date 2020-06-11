Останки боевого штурмовика Ил-2 обнаружили в Гомельской области

Источник материала: ОНТ

76 лет спустя. В Гомельской области обнаружили останки боевого штурмовика Ил-2.

В 44-м году во время выполнения боевого задания самолет сбили в районе Жлобина. На месте крушения работают поисковики и военнослужащие 52-го поискового батальона. Из-под земли уже извлекли элементы конструкции: части винта, одной из пушек, фюзеляжа.

Самолёт ушёл под землю ещё во время падения, поэтому для извлечения остальных частей понадобится техника. Но уже эти находки дадут возможность изучить, в том числе, информацию о двух лётчиках – пилота и стрелка.

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