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Останки боевого штурмовика Ил-2 обнаружили в Гомельской области

11.06.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Останки боевого штурмовика Ил-2 обнаружили в Гомельской области

76 лет спустя. В Гомельской области обнаружили останки боевого штурмовика Ил-2.

В 44-м году во время выполнения боевого задания самолет сбили в районе Жлобина. На месте крушения работают поисковики и военнослужащие 52-го поискового батальона. Из-под земли уже извлекли элементы конструкции: части винта, одной из пушек, фюзеляжа.

Самолёт ушёл под землю ещё во время падения, поэтому для извлечения остальных частей понадобится техника. Но уже эти находки дадут возможность изучить, в том числе, информацию о двух лётчиках  – пилота и стрелка. 

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76 лет спустя. В Гомельской области обнаружили останки боевого штурмовика Ил-2. В 44-м году во время выполнения боевого задания самолет сбили в районе Жлобина. На...
 
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