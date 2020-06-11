Официально. Xiaomi представила Mi Band 5. Цена - от 26 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi официально представила фитнес-браслет Mi Band 5. Что нового в устройстве и сколько оно стоит.





Диагональ экрана теперь составляет 1,1 дюйма вместо 0,95 дюйма в Mi Band 4. Панель построена на AMOLED-матрице и поддерживает 100 циферблатов. Разрешение — 294 на 126 пикселей, максимальная яркость — 450 нит.

Новинка поддерживает трекинг 11 видов физической активности, отслеживает сон (в том числе дневной), в активе также функция отсчета цикла месячных, дыхательных упражнений, мониторинг уровня стресса и режим персонального расчета активности. В продажу выйдет версия с NFC-модулем. Во всяком случае, такая модель точно появится в Китае — какую будут продавать глобально, пока не сообщается.





Из дополнительных «фишек» выделяется, например, возможность удаленного запуска камеры на смартфоне. Кроме того, в Mi Band 5 поработали над точностью отслеживания сердечного ритма. По словам представителей компании, алгоритмы улучшились на 50%. При слишком высоком пульсе браслет начнет вибрировать.

Полного заряда батареи на 125 мА·ч должно хватить до 14 дней работы без подключения к розетке. Кроме того, теперь браслет заряжается иначе: зарядное устройство крепится к капсуле с помощью магнита. А еще аппарат защищен от воды (5АТМ).





В Китае базовую версию Mi Band 5 оценили в 26 долларов, модификацию с NFC — в 32 доллара. Старт продаж намечен на 18 июня.

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