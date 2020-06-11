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Глава Минздрава Литвы выступил против открытия границы с Беларусью

11.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аурелиюс Верига считает, что это сейчас «было бы очень рискованно».



«Открываться с Беларусью сейчас было бы очень рискованно, как и с Россией или еще с несколькими другими странами, которые, на мой взгляд, играют в очень рискованную игру», — сказал Верига радиостанции Ziniu radijas, передает Delfi.

По его словам, рискованной и неоправданной является стратегия стран позволить заразиться большой части популяции, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет.

«Может, будет немного легче, если говорить о Беларуси, так как похоже, что Евросоюз хочет выработать единую стратегию в отношении третьих стран — в плане открытия границ, возобновления поездок, и это на самом деле было бы очень хорошо», — добавил министр.


Верига также сказал, что сначала нужно сконцентрироваться на возобновлении поездок и открытии границ в границах шенгенского пространства, где используются похожие меры для обуздания пандемии.

«С любыми такими странами, как Беларусь, где болезнь и отрицают, и звучит очень странная риторика, я думаю, очень опасно спешить открывать границы», — заключил он.
 
 
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Аурелиюс Верига считает, что это сейчас «было бы очень рискованно».
 
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