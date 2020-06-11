Конкурс от спасателей «Вместе с папой!» 

Источник материала: Кобринский вестник





Сaмые близкие и дopoгие люди в жизни кaждoгo чeлoвeкa – это poдитeли. Они подарили нам жизнь, вложили частичку себя в наше развитие и воспитание. Родители – это фундамент для счастливого будущего ребенка. И если мама дает своему малышу нежность, ласку, любовь и тепло, то папа обеспечивает защиту и внушает уверенность, помогает определиться с жизненными приоритетами, делится мудрыми житейскими советами. Сыновья считают отцов героями, а девочки уверены, что быть папиной дочкой – это иметь верного друга и защитника на всю жизнь.

Международный День отцов – ежегодный праздник в честь пап, который отмечается во многих странах мира в третье воскресенье июня. Мы предлагаем отблагодарить своих отцов, поучаствовав в конкурсе «Вместе с папой». В каждой семье есть свои традиции, и мы уверены, что вам найдется, что рассказать и показать. Никаких ограничений для фантазии, главное – всё выполнять вместе с папой. Можно кулинарить, танцевать и петь песни, проводить научные эксперименты и изучать правила безопасности. Принять участие в конкурсе могут все желающие – для этого необходимо снять видео и (или) сделать селфи о вашем совместном занятии, прикрепить небольшой рассказ, не забыть указать телефон, краткую информацию о своей семье, и прислать на электронный адрес kbr–roch@tut.by

Ждем Ваши креативные и творческие идеи до 18 июня! По итогам конкурса победитель и призеры будут награждены подарками от Кобринских спасателей! Желаем удачи!

По информации Кобринского РОЧС.