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После столетий поисков ученые нашли новую жидкую фазу материи

11.06.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Исследовательского центра мягких материалов Университета Колорадо в Боулдере (SMRC) обнаружили жидкую фазу материи, впервые предложенную более 100 лет назад, но до сих пор не изученную достаточно хорошо. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на PNAS.


Изображение: SMRC

Жидкая фаза материи, первоначально предложенная в 1910-х годах, наконец была реализована. Используя жидкокристаллическое соединение, ученые открыли новую «сегнетоэлектрическую нематическую» фазу, которая может помочь создать целый новый класс материалов и технологических достижений.

Одна из наиболее распространенных фаз жидкого кристалла — нематическая. В нематических жидких кристаллах отсутствует дальний порядок в расположении центров тяжести молекул, у них нет слоистой структуры, а их молекулы скользят непрерывно в направлении своих длинных осей, вращаясь вокруг них, но при этом сохраняют ориентационный порядок: длинные оси направлены вдоль одного преимущественного направления. Они ведут себя подобно обычным жидкостям.

Нематическая фаза играет важную роль во многих технологиях, в том числе при производстве жидкокристаллических экранов.

Грубо говоря, жидкокристаллическое соединение состоит из стержнеобразных органических молекул с положительно и отрицательно заряженными концами. В нематической фазе эти молекулы делятся так, что разные части, расположенные более или менее случайным образом, смотрят в разные стороны.

Но в 1910-х годах два физика — Петер Дебай и Макс Борн — предложили другой сценарий для расположения молекул. Согласно их статьям, опубликованным в 1912 и 1916 годах, должна быть возможность сконструировать жидкий кристалл таким образом, чтобы на полюсах были участки, где все молекулы ориентированы в одном направлении, и это направление можно было «перевернуть», применяя внешние электрические поля.

Такое свойство хорошо известно в твердых кристаллах — оно носит название сегнетоэлектричество. Но, хотя предполагалось, что оно может быть и в нематическом жидком кристалле, это не удавалось установить на практике.

Затем, в 2017 году, команда физиков сообщила, что они разработали новую органическую молекулу в форме стержня, которая может быть полезна для жидких кристаллов — соединение RM734. В дальнейшем оно показало несколько необычное поведение. В частности, в то время как при более высоких температурах RM734 вел себя как в обычной нематической жидкокристаллической фазе, при более низких температурах наблюдалась деформация молекулярной ориентации в «сплайсинге».

Физики из Университета Колорадо заинтересовались этим странным поведением и стали изучать его более тщательно. Они смотрели на RM734 под микроскопом с поляризованным светом и применяли слабое электрическое поле, чтобы попытаться вызвать сплит-нематическую фазу. Этого не произошло, но зато появились пятна ярких цветов по краям ячейки, содержащей жидкий кристалл.

Дальнейшие испытания показали, что эта фаза RM734 была в 100−1000 раз более чувствительной к внешним электрическим полям, чем другие нематические жидкие кристаллы. И при переходе от высоких температур к более низким в образце спонтанно появлялись упорядоченные участки, причем почти все молекулы на каждом участке были ориентированы в одном направлении.

Ученые все еще не понимают, как и почему RM734 отображает эту сегнетоэлектрическую нематическую фазу, но ее существование говорит о том, что может существовать множество сегнетоэлектрических жидкостей, которые мы еще пока не обнаружили. Это может способствовать появлению новых технологий, включая технологию отображения и, по словам исследователей, компьютерную память.

 
 
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Жидкая фаза материи, первоначально предложенная в 1910-х годах, наконец была реализована.
 
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