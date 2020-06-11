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Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4

11.06.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4

Летний оздоровительный лагерь — одна из наиболее востребованных форм детского отдыха. Лето – это прежде всего солнечные и теплые деньки, которые наполняют детские воспоминания весельем, радостью, задором. Именно поэтому оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, расположенный на базе ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи», называется «Веселята», а отряд — «Солнышко».  В нем 16 воспитанников  от 6 до 10 лет.

Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4
Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4

Здесь на протяжении всей смены следят за комфортными условиями ребят, организовываю для них досуг, а также создают все условия для укрепления здоровья воспитатели дошкольного образования Анастасия Лойко и Оксана Швайко, а также помощник воспитателя Лариса Макаревич и директор лагеря Светлана Багрова.

Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4

9 июня в лагере состоялось праздничное открытие, которое прошло в форме квест-игры «Волшебный клад для ребят». Дети с удовольствием рассказывали стихи о лете, пели отрядную песню, весело танцевали. С появлением сказочных пиратов праздник превратился в незабываемое путешествие с различными испытаниями. Ребята активно участвовали в поисках частей карты, которая указывала путь к «волшебному кладу». В награду мальчики и девочки получили тот самый клад – волшебный ключик, который открыл смену, а также полезные призы и сладкое угощение. Создать незабываемые впечатления  ребятам помогли педагоги яслей-сада № 4 г. Ганцевичи Наталья Клевченя, Нина Жигун, Евгения Бобко и Анастасия Лойко.

Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4
Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4
Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4
Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4
Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4
Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4
Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4
Игры на воздухе, контроль здоровья: как оздоравливаются воспитанники яслей-сада № 4

Клевченя Наталья Михайловна, музыкальный руководитель ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»


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Летний оздоровительный лагерь — одна из наиболее востребованных форм детского отдыха. Лето – это прежде всего солнечные и теплые деньки,
 
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