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Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром
11.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Палата представителей сегодня на заседании дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром, передает корреспондент
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром 4 июня. Ранее он занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.
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Палата представителей сегодня на заседании дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром, передает корреспондент БЕЛТА. Президент Беларуси...
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