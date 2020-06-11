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Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета
Источник материала: ОНТ
Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг 11 июня принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, об этом
Белорусский лидер поинтересовался текущими результатами работы комитета, ходом расследования самых громких и резонансных уголовных дел. Одной из тем беседы стала организация деятельности Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета.
По поводу расследования ряда уголовных дел Александр Лукашенко уточнил, что лично контролирует крупные и общественно значимые преступления.
Говоря о создании Института повышения квалификации и переподготовки сотрудников Следственного комитета, Александр Лукашенко акцентировал внимание на актуальности этой темы.
По словам председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, криминогенная обстановка за пять месяцев этого года — довольно благоприятная. По сравнению с тем же периодом прошлого года уровень преступности в стране снизился почти на 13,5%. Белорусский президент заметил, что это очень хороший показатель.
Фото: БелТА
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Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг 11 июня принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, об этом пишет БЕЛТА....
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