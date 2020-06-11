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Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета

11.06.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета

Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг 11 июня принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, об этом пишет БЕЛТА.

Белорусский лидер поинтересовался текущими результатами работы комитета, ходом расследования самых громких и резонансных уголовных дел. Одной из тем беседы стала организация деятельности Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета.

«Поскольку все познается в сравнении, что мы имеем в этом году и как выглядим на фоне прошлого года. Какова здесь динамика?» — спросил Президент.

По поводу расследования ряда уголовных дел Александр Лукашенко уточнил, что лично контролирует  крупные и общественно значимые преступления.

«Хотелось бы знать, какова здесь ситуация, доведены ли эти уголовные дела до суда. Если доведены и решение суда есть, то хотелось бы знать, каково решение», — сказал Президент.

Говоря о создании Института повышения квалификации и переподготовки сотрудников Следственного комитета, Александр Лукашенко акцентировал внимание на актуальности этой темы.

«От следствия требуется больше качества, знаний. Потому что преступность перемещается в сферу высоких технологий. Оперативность очень нужна. И хотелось бы видеть этот институт не просто как учебное заведение, где какие-то знания дадут, а чтобы это был центр, где будет средоточие классных специалистов и новейших технологий. Чтобы там можно было научить наших следователей тому, чему мы не учили никогда», — сказал Александр Лукашенко.

По словам председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, криминогенная обстановка за пять месяцев этого года — довольно благоприятная. По сравнению с тем же периодом прошлого года уровень преступности в стране снизился почти на 13,5%. Белорусский президент заметил, что это очень хороший показатель.

«Думаю, что это все-таки результат планомерной огромной работы профилактического характера всего правоохранительного блока и государственных органов в целом. Рано или поздно это должно было сказаться», — отметил председатель Следственного комитета.


Фото: БелТА

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Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг 11 июня принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, об этом пишет БЕЛТА....
 
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