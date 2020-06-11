Слуцкие спасатели о том, чего нельзя делать в сильную жару

Источник материала: Слуцк Город





Не пить алкоголь, не пользоваться косметикой, не нервничать. Спасатели о том, как себя правильно вести в жару, чтобы не получить солнечный или тепловой удар.

Вот мы и дождались по-настоящему жарких и солнечных дней. Как правило, в летние месяцы начинается пора отпусков, и многие активно пользуются предоставленным временем, чтобы отдохнуть от повседневной городской суеты на берегу озера и понежиться на ярком июньском солнышке.

Однако не все так радужно и беззаботно, как кажется на первый взгляд. Высокие температуры - это благоприятные условия для получения солнечного или теплового удара. Такие болезненные состояния негативным образом сказываются на организме человека. Как себя правильно вести в сильную жару подсказывают спасатели: