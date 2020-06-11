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Слуцкие спасатели о том, чего нельзя делать в сильную жару

11.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Не пить алкоголь, не пользоваться косметикой, не нервничать. Спасатели о том, как себя правильно вести в жару, чтобы не получить солнечный или тепловой удар.

Вот мы и дождались по-настоящему жарких и солнечных дней. Как правило, в летние месяцы начинается пора отпусков, и многие активно пользуются предоставленным временем, чтобы отдохнуть от повседневной городской суеты на берегу озера и понежиться на ярком июньском солнышке.

Однако не все так радужно и беззаботно, как кажется на первый взгляд. Высокие температуры - это благоприятные условия для получения солнечного или теплового удара. Такие болезненные состояния негативным образом сказываются на организме человека. Как себя правильно вести в сильную жару подсказывают спасатели:

  •  старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками;
  •  помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. Защищайте все участки тела от попадания солнечных лучей: используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  •  не употребляйте алкоголь: в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре;
  •  старайтесь употреблять как можно больше жидкости (несладкой воды);
  •  не покупайте продукты с рук: при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям из-за неправильного хранения продуктов;
  •  не пользуйтесь декоративной косметикой или сведите её использование к минимуму: кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижает температуру тела. Закупорка пор может привести к перегреву;
  •  не занимайтесь активными видами спорта при температуре выше 25 градусов;
  •  помните, что особому риску в жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди;
  •  старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара;
  •  ограничьте длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.
  • Slutsk-Gorod.by

 
 
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Не пить алкоголь, не пользоваться косметикой, не нервничать. Спасатели о том, как себя правильно вести в жару, чтобы не получить солнечный или тепловой удар.
 
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