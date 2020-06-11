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После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву

11.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

После ночного ливня на дорогах и во дворах стоят лужи. Зато работники коммунального хозяйства уже с 9 утра поливают клумбы по улице Гоголя.

После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву

Как говорится, работу надо работать и бюджет осваивать тоже.

После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву

А может лучше покосить буйно разросшиеся во дворах заросли травы,крапивы и прочих сорняков?

После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву

После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву

После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву

После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву

После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву
После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву

После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву
 
 
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  После ночного ливня на дорогах и во дворах стоят лужи. Зато работники коммунального хозяйства уже с 9 утра поливают клумбы по улице Гоголя. Как говорится, работу...
 
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