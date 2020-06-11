После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву

Источник материала: Виртуальный Брест

После ночного ливня на дорогах и во дворах стоят лужи. Зато работники коммунального хозяйства уже с 9 утра поливают клумбы по улице Гоголя.





Как говорится, работу надо работать и бюджет осваивать тоже.





А может лучше покосить буйно разросшиеся во дворах заросли травы,крапивы и прочих сорняков?







