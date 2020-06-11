|
После дождя в Бресте активно поливают клумбы. Лучше бы косили траву
11.06.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
После ночного ливня на дорогах и во дворах стоят лужи. Зато работники коммунального хозяйства уже с 9 утра поливают клумбы по улице Гоголя.
Как говорится, работу надо работать и бюджет осваивать тоже.
А может лучше покосить буйно разросшиеся во дворах заросли травы,крапивы и прочих сорняков?
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by