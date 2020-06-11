Две акции безопасности МЧС

Источник материала: Горецкий вестник

Как провести лето интересно и полезно? Этим вопросом, пожалуй, не задается лишь тот, у которого не запланирован отпуск. А вот о тех, кто явно не будет обделен порцией витамина D и несколькими месяцами отдыха, позаботилось МЧС. В этом году спасатели будут скрашивать летние дни детей и людей пожилого возраста двумя республиканскими акциями: «Каникулы без дыма и огня» и «С заботой о безопасности малой Родины»

Традиционно все три месяца лета будет проходить акция «Каникулы без дыма и огня». Главной ее аудиторией станут дети школьного и дошкольного возраста, отдыхающие в летних и пришкольных лагерях. В этом году пропагандисты изрядно постарались, предложив максимально современные мероприятия. Так, большинство из них пройдет в режиме онлайн: игры «Где логика?», «Секрет безопасности» с использованием видеосвязи, квизы по безопасности на различных интернет-платформах, мастер-классы, экскурсии по центрам безопасности, музеям и пожарным частям.

В акции найдется место и новым формам работы, которые разработал Республиканский центр пропаганды. Самые смекалистые и быстрые смогут поучаствовать в квест-игре «Шифр безопасности», спортивные — блеснуть физической формой в «Спортландии безопасности», талантливые — сыграть в театрализованных представлениях «Сказки-безопаски на новый лад», а творческие — поучаствовать с отрядом в конкурсе «Безопасная клумба» или сделать креативное селфи с атрибутами МЧС. Будут и выездные активности: все желающие смогут поучаствовать в игре «Школа юных спасателей», которые проведут на базе пожарных частей.





Акция «С заботой о безопасности малой Родины», направленная на людей преклонного возраста и жителей населенных пунктов, пройдет в два этапа. С июня по июль и с сентября по октябрь — в селах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель — предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пожилого возраста.

Специально для них разработаны новые форматы мероприятий, в которых найдется место как празднику с развлечениями, так и представлению предметов своих творческих способностей.

Сменить сферу деятельности, став на время дизайнером, позволит смотр-конкурс на лучшее оформление приусадебного участка и агроусадьбы «Ландшафтный дизайн МЧС». При создании безопасного участка фантазия не ограничена ничем: установка декоративных элементов, создание композиций из кованых изделий, поделок, целых арт-объектов и скульптур малых форм, оформление клумб и фигурная стрижка газонов — все это может с легкостью найти свое место на придомовой территории. А использование различных материалов и форм вместе с креативным подходом к созданию ландшафтных шедевров позволят блеснуть эстетическим чутьем, непременно приведя к заветной победе.

Если кажется, что традиционная почта — пережиток прошлого, то это большая ошибка. Наши бабушки и дедушки продолжают активно пользоваться этим видом услуг и испытывать те же эмоции, что и раньше — приятный трепет и легкое волнение после получения заветных отправлений. Именно поэтому пропагандисты организуют рассылку не только безопасной корреспонденции, но и посылок от МЧС, внутри которых пожилые люди смогут найти предметы, способные сделать их жизнь безопаснее.

О безопасности в движении будет вещать специальный транспорт МЧС, который проедет по сельским населенным пунктам для транслирования населению коротких профилактических текстов через громкоговоритель. Кроме этого, спасатели проведут работу по маршруту движения торговых автолавок через проект «Автолавка безопасности». Совместно с активистами и представителями заинтересованных организаций они поедут в населенные пункты, где в местах остановок передвижных магазинов развернут интерактивные площадки, проведут мастер-классы по оказанию первой помощи, разместят тематическую информацию на товарах. Таким образом, жители даже самых отдаленных уголков не останутся в стороне и смогут поучаствовать в мероприятиях, организованных спасателями.

Обе акции затронут и другие направления. Для активных пользователей социальных сетей работники пропаганды подготовили не только интересные и актуальные профилактические материалы, но и различные активности, в которых можно проявить свои таланты и эрудицию. Не останутся в стороне и средства массовой информации. Помимо размещения тематических страниц и полезных материалов в печатных изданиях, население ждут викторины и марафоны на знание правил безопасности жизнедеятельности. Эфиры радиостанций пополнятся тематическими викторинами и акциями, а транслирование аудиороликов, видеоматериалов, текстовой информации по радиоточкам и экранам предприятий и организаций, в салонах общественного транспорта, в бегущих строках в эфире телеканалов будут сопровождать как дома и на работе, так и в дороге.

Поверьте, скучно не будет никому! Участвуйте в наших акциях и держите руку на пульсе безопасности!

Горецкий РОЧС