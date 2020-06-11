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Носкевич о «деле Тихановского»: 10 человек арестованы, «практически все неоднократно судимы»

11.06.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич после доклада президента прокомментировал ход расследования дела в отношении блогера Сергея Тихановского и его соратников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Иван Носкевич отметил, что центральный аппарат Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела о применении насилия к сотрудникам органов внутренних дел в Гродно во время одного из пикетов, возбужденного по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси.

— В настоящий момент это уголовное дело переквалифицировано по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса. Предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении 10 лиц, — заявил руководитель следственного ведомства.

Носкевич рассказал, что идет «плановая спокойная работа по фиксации противоправных действий, сбору доказательств».

— Сколько человек в конечном итоге будет привлечено к уголовной ответственности, я пока не скажу. Возможно, их будет больше, возможно, меньше, — уточнил он. — Но расследование показывает, что в инициативной группе, фигуранты которой в том числе привлекаются к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полусотни судимых лиц, больше десятка неоднократно судимых. Как раз практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела.

Глава СК добавил, что следствие продолжается и, как только будет получена информация, заслуживающая общественного интереса, будут озвучены результаты расследования.

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции были задержаны руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

На даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого были обнаружены 900 тысяч долларов.

9 июня Следственный комитет сообщил об официальном обвинении, предъявленном фигурантам. Они обвиняются по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). В релизе сообщалось о 8 задержанных.

 
Теги: Гродно
 
 
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