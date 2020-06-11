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Девушка-боец UFC Мария Агапова: вообще замуж не выйду за человека из СНГ. Это просто опасно для жизни

11.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девушка-боец из Казахстана Мария Агапова, которая вскоре должна дебютировать в UFC, рассказала, почему не выйдет замуж за человека из СНГ.





"Я поняла, что вообще замуж не выйду за человека из СНГ. Это просто опасно для жизни, вот и все. У нас, если муж тебя изобьет, что ты сделаешь? Пойдешь и скажешь кому-нибудь, а тебе ответят: "Ой, это ты виновата, довела мужика". Пойдешь в милицию — скажут то же самое. Максимум, что сделают, — оштрафуют всю семью, заберут деньги из вашего бюджета, а муж продолжит дальше бить жену. Это вообще опасян, такой опасян.

Я же знаю, что они к симпатичной мордашке лезут, они понятия не имеют, что происходит в моей душе. Зачем мне такие? У меня глубокая, насыщенная душа. Зачем мне ребята, которые тянутся к моей оболочке? У них какие-то иллюзии по поводу того, какая я, но я другая. Их иллюзии разрушатся, они уйдут. Зачем мне просто тратить своё время? Моё время очень дорого стоит сейчас", — цитирует спортсменку sport-express.ru.
 
 
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Девушка-боец из Казахстана Мария Агапова, которая вскоре должна дебютировать в UFC, рассказала, почему не выйдет замуж за человека из СНГ.
 
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