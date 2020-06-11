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Пряник под выборы: премьер пообещал, что соцвыплаты в Беларуси урезать не будут, трудовые пенсии могут повысить

11.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявляет о планах по сохранению всех социальных выплат в Беларуси, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19.


Иллюстрационное фото 

"Расходы, связанные с оказанием качественных бюджетных услуг населению, будут сохранены. У нас есть четкое убеждение, что созданная подушка безопасности позволяет в полном объеме выполнить все социальные обязательства государства. Ни о каком приостановлении или пересмотре в сторону уменьшения социальных выплат речи быть не может", - сказал Головченко, выступая в парламенте в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

"Более того, по поручению президента правительство прорабатывает вопрос и изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту", - добавил он.

Головченко напомнил, что при формировании проекта бюджета на 2020 год были предусмотрены меры для компенсации возможных шоков. Кроме того, замещать выпадающие доходы планируется за счет сокращения отдельных расходов республиканского и местных бюджетов. В первую очередь речь идет о закупке импортных товаров и услуг.

В целом, по словам премьер-министра, правительство не видит существенных рисков, "которые могли бы повлечь серьезные угрозы для макроэкономической стабильности страны".

Головченко также заявил о сохранении контроля за инфляцией. "За пять месяцев индекс потребительских цен находится на отметке 3,2%, что соответствует прогнозным показателям. Более того, в мае ожидается даже небольшая дефляция", - обратил внимание глава правительства. По его мнению, принимаемых мер достаточно, чтобы удержать годовой уровень инфляции в пределах прогноза.
 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявляет о планах по сохранению всех социальных выплат в Беларуси, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19.
 
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