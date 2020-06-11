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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные

11.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные
Фото из архива

В Беларуси в выходные местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, под влиянием субтропического воздуха в стране установилась очень теплая погода. 10 июня в разгар дня температура воздуха составила плюс 26-34 градуса, в Минске было 32 градуса тепла. На некоторых метеостанциях, в том числе в столице, был превышен рекорд дня. До этого в Минске рекордно теплым был день 10 июня в 1996 году, тогда воздух прогрелся до 30 градусов. Такой температурный фон на 5-10 градусов превышает климатическую норму. Жарким будет и сегодняшний день, 11 июня, отметили в центре.

В пятницу, 12 июня, погодные условия продолжит определять неустойчивый субтропический воздух. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет плюс 15-21 градус, днем — 28-34 градуса, по северу страны дневная температура воздуха будет 24-27 градусов тепла.

«Но ситуация в атмосфере начинает меняться. Над Скандинавским полуостровом набирает силу холодный антициклон «Томас». Оттесняя к югу аномально теплый воздух, он принесет ослабление жары и восстановление июньского температурного режима в стране», — сообщили синоптики. Так, в субботу, 13 июня, температура воздуха ночью будет плюс 15-21 градус, по северу — 13-14 градусов. Днем воздух прогреется до 19-26 градусов, в южных районах — до плюс 27-30 градусов. Местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северо-восточный умеренный, днем порывистый.

В воскресенье, 14 июня, прохлада будет пробиваться дальше к югу. Температура воздуха в ночные часы будет плюс 11-17 градусов, в дневные — 16-23 градуса . По юго-востоку ночью ожидается 18-19 градусов тепла, днем в этом регионе воздух прогреется до 24-27 градусов. Ночью местами, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный порывистый.

«В начале следующей недели северо-восточный ветер сменит юго-западный, и температура снова начнет повышаться», — сообщили в Гидромете. В понедельник, 15 июня, ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах ожидаются грозы. Температура воздуха ночью будет 11-18 градусов, днем ожидается 20-26 градусов тепла. В юго-восточных районах воздух в дневные часы прогреется до 27-29 градусов.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из архива В Беларуси в выходные местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,
 
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