Пилоты рассказали, почему в самолёте нельзя снимать обувь

Источник материала: ОНТ

О том, почему во время полёта на самолёте нельзя снимать обувь, рассказали пилоты и бортпроводники. Об этом сообщает Express.





Как утверждают эксперты, большинство аварий происходит именно во время трёх первых минут полёта, а также в последние восемь минут перед посадкой самолёта.

Из-за этого все пассажиры должны быть готовы к возможной эвакуации, а их обувь должна находиться на ногах.

По словам пилота крупной авиакомпании, вряд ли бы кто-то захотел находиться без обуви в находящемся в огне самолёте. Также с ним согласилась стюардесса. Она пояснила, что обувь, находящаяся на проходе, может замедлить эвакуацию.

Также пассажирам не следует снимать обувь при походе в туалет. Как сообщил проводник, в большинстве случаев жидкость на полу - это вовсе не вода. Туалеты чистят только по окончанию маршрута.

фото: businessman.ru





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