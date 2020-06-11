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Пилоты рассказали, почему в самолёте нельзя снимать обувь
Источник материала: ОНТ
О том, почему во время полёта на самолёте нельзя снимать обувь, рассказали пилоты и бортпроводники. Об этом
Как утверждают эксперты, большинство аварий происходит именно во время трёх первых минут полёта, а также в последние восемь минут перед посадкой самолёта.
Из-за этого все пассажиры должны быть готовы к возможной эвакуации, а их обувь должна находиться на ногах.
По словам пилота крупной авиакомпании, вряд ли бы кто-то захотел находиться без обуви в находящемся в огне самолёте. Также с ним согласилась стюардесса. Она пояснила, что обувь, находящаяся на проходе, может замедлить эвакуацию.
Также пассажирам не следует снимать обувь при походе в туалет. Как сообщил проводник, в большинстве случаев жидкость на полу - это вовсе не вода. Туалеты чистят только по окончанию маршрута.
фото: businessman.ru
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О том, почему во время полёта на самолёте нельзя снимать обувь, рассказали пилоты и бортпроводники. Об этом сообщает Express. Как утверждают эксперты, большинство...
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