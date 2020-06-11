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Виктор Бабарико проводит пресс-конференцию в своем штабе. Стрим

11.06.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С утра 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр», «Кампари» проходят обыски. В пресс-службе Комитета госконтроля TUT.BY сообщили, что Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Претендент в президенты Виктор Бабарико проводит пресс-конференцию по этому поводу.

Виктор Бабарико сказал, что ожидал, что давить будут на него самого. То, что давить стали на других, по его словам, говорит о том, что на него «нет ни-че-го».

Он говорит, что подобные действия вызывают обратных эффект: люди из его команды готовы работать еще активнее.

Напомним, ранее команда Виктора Бабарико запустила короткий стрим, который длился всего несколько минут. Во время него Бабарико заявил, что прямого компромата на него нет.

— Сегодня начали происходить действия, которые показывают с полной ясностью, что представители сегодняшней власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов. Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет, и есть большая надежда, что людей запугают, заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей. Я могу с точностью заявить, что единственным правильным способом в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы.

 
 
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С утра 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр», «Кампари» проходят обыски. В пресс-службе Комитета госконтроля TUT.BY...
 
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