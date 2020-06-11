Виктор Бабарико проводит пресс-конференцию в своем штабе. Стрим

Источник материала: Tut.by

С утра 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кентавр», «Кампари» проходят обыски. В пресс-службе Комитета госконтроля TUT.BY сообщили, что Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Претендент в президенты Виктор Бабарико проводит пресс-конференцию по этому поводу.

Виктор Бабарико сказал, что ожидал, что давить будут на него самого. То, что давить стали на других, по его словам, говорит о том, что на него «нет ни-че-го».

Он говорит, что подобные действия вызывают обратных эффект: люди из его команды готовы работать еще активнее.

Напомним, ранее команда Виктора Бабарико запустила короткий стрим , который длился всего несколько минут. Во время него Бабарико заявил, что прямого компромата на него нет.

— Сегодня начали происходить действия, которые показывают с полной ясностью, что представители сегодняшней власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов. Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет, и есть большая надежда, что людей запугают, заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей. Я могу с точностью заявить, что единственным правильным способом в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы.