Умерший муж устроил праздник своей жене на годовщину свадьбы. И это очень трогательно

Источник материала: Tut.by

Али Мендоза из города Манилы, Филиппины, 10 июня поделилась на своей странице в фейсбуке историей о 25-й годовщине свадьбы своих родителей и заставила людей плакать, пишет medialeaks.



Али с родителями

Али пришлось стать посредницей между своими умершим папой и живой мамой. Вот что она написала:

— Три недели назад я получила отправленный заранее мейл от моего отца. Сначала мне было страшно его открывать, кому бы не было страшно открывать письмо от человека, который умер десять месяцев назад, к тому же было три часа ночи.

Преодолеть страх Али удалось лишь через два дня, и когда она прочитала послание отца, то не поверила глазам:

— В письме были инструкции для меня к празднованию их годовщины свадьбы в этом году. Видимо, перед тем как уйти из жизни, мой отец всё спланировал. Он даже связался с флористом и заплатил ему, чтобы тот доставлял моей маме цветы на каждый особенный случай: ее день рождения (19 августа), день святого Валентина и их годовщину (10 июня).

Мужчина также написал послание для жены, где были все слова, которые она хотела бы от него услышать. Также папа Али сам позаботился о том, какие цветы должны быть в букете.

Он распорядился, чтобы для его жены завернули именно белые и розовые розы. Последние — потому что женщине они нравятся, а первые из-за того, что они некогда стали для пары судьбоносными.

— Когда мой отец ухаживал за мамой, у нее было два поклонника. Она сказала себе, что тот, кто принесет ей белые розы, и будет «тем самым», и, очевидно, мой отец был тем, кто принес белые розы, — написала девушка.





В инструкциях отец просил Али накрыть стол для них троих, заказав ту еду, которую захочет его жена. Помимо этого, он посоветовал девушке декорировать комнату фотографиями семьи, а также убедиться, действительно ли придут цветы.

Саму Али поразила его забота о матери:

— Даже смерть не смогла помешать моему отцу любить маму и показывать ей, как она важна для него.

Мужчина не забыл дать дочери наставление, которое пригодится ей не только во время праздника, но и в дальнейшей жизни:

— БУДЬ УМНИЦЕЙ И ВЕДИ СЕБЯ ХОРОШО. НЕ ДЕЛАЙ НИЧЕГО ГЛУПОГО. Следуй всем этим инструкциям. Спасибо. Я люблю тебя, малышка. Папа.





Али начала готовить сюрприз с 11 часов вечера накануне годовщины и закончила к половине шестого утра, за полчаса до того, как прозвонил будильник ее мамы. Девушка развесила по комнате гелиевые воздушные шары, прикрепив к ленточкам от них фотографии семьи. А потом вручила матери букет, в который вложила снимок пары.

И реакция ее мамы превзошла все ожидания. Увидев сюрприз от покойного мужа, она расплакалась и никак не могла успокоиться. Девушка написала, что, несмотря на эту грусть, женщина была счастлива, ведь она знала, что всё это организовал и спланировал ее муж.





Впрочем, не только мать Али пролила слезы в тот день. Пользователи фейсбука в комментариях тоже не смогли сдержать эмоции, прочитав пост девушки:

— Боже мой, Али. У меня мурашки по коже! Настоящая любовь реально существует. Спасибо, что поделилась.

— Я так сильно расплакалась! Что за мужчина!

Пост Али только за сутки собрал более 25 тысяч лайков, а поделились им 12 тысяч человек.