«Гродно Азот» с понедельника вернется на пятидневку - чтобы люди не бегали по пикетам

Председатель первичной организации Белорусского независимого профсоюза ОАО «Гродно Азот» Андрей Ханевич считает, что возврат к пятидневке, скорее всего, связан с выборами, потому что положение дел на предприятии за последнее время не улучшилось.





Изменить режим работы руководство «Гродно Азота» решило, «чтобы люди ходили на работу, а не бегали по пикетам».





Профсоюзный лидер предположил, что, когда выборы закончатся, предприятие, наверное, опять перейдет на четырехдневку. Ведь ничего не изменилось. Производство капролактама как было нерентабельным, так и осталось.





Хиневич также обратил внимание на то, что за последние годы заработки в ОАО «Гродно Азот» сильно упали. Если 7 лет назад рабочие получали $1000, то сейчас средняя зарплата недотягивает до $600.