В Гомеле автобус отъезжал от остановки и наехал на мужчину. Ищут очевидцев

Источник материала: Tut.by

В Гомеле следователи ищут очевидцев ДТП с участием городского автобуса, в котором серьезно пострадал человек.





Утром 1 апреля, примерно в 9.40, водитель городского автобуса МАЗ маршрута № 12 отъезжал от остановки «Улица Белого» и совершил наезд на находившегося на остановке у края дороги 30-летнего мужчину. Гомельчанин получил серьезные травмы.

Было возбуждено уголовное дело.

Следователи ищут очевидцев, бывших на остановке до прибытия экстренных служб. Людей, обладающих информацией и записями видеорегистраторов, просят позвонить по телефонам: 69−30−50, (8029) 33−33−205.