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В Гомеле автобус отъезжал от остановки и наехал на мужчину. Ищут очевидцев
Источник материала: Tut.by
В Гомеле следователи
Утром 1 апреля, примерно в 9.40, водитель городского автобуса МАЗ маршрута № 12 отъезжал от остановки «Улица Белого» и совершил наезд на находившегося на остановке у края дороги 30-летнего мужчину. Гомельчанин получил серьезные травмы.
Было возбуждено уголовное дело.
Следователи ищут очевидцев, бывших на остановке до прибытия экстренных служб. Людей, обладающих информацией и записями видеорегистраторов, просят позвонить по телефонам: 69−30−50, (8029) 33−33−205.
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В Гомеле следователи устанавливают очевидцев ДТП с участием городского автобуса, в котором серьезно пострадал человек.
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