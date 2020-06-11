Фото Елизаветы АЙКЯН
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Получили аттестаты, познакомились с Бабой ЦТ и позвонили директору. Как прошел выпускной в СШ №1 г.п. Кореличи
Источник материала: Полымя
Фото Елизаветы АЙКЯН
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Получили аттестаты, познакомились с Бабой ЦТ и позвонили директору. Как прошел выпускной в СШ №1 г.п. Кореличи
Фото Елизаветы АЙКЯН Еще больше фото в нашей группе ВКонтакте
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