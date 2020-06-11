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Покойника обокрали на 11 тысяч рублей в агрогородке Мальковичи

11.06.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Покойника обокрали на 11 тысяч рублей в агрогородке Мальковичи

ИЗ БАНКА В БАНКУ. Ганцевичский район. В агрогородке Мальковичи обокрали покойника. 65-летний мужчина из Гродно снял со счёта в банке сбережения. Почти 11 тысяч рублей. С деньгами он приехал в дом, оставшийся после смерти матери. Женщина умерла в этом году. Сыну суждено было пережить её ровно на сорок дней. Прежде, чем это случилось, мужчина успел сообщить родственникам о припрятанных в доме деньгах. Однако, когда наследники приехали в Мальковичи, ничего не нашли. Подключились сыщики.

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Дочь усопшего до приезда в Мальковичи сама попросила женщину найти деньги и перепрятать. Однако та сообщила, что заветный пакет не обнаружила. У милиционеров это получилось лучше. Купюры в стеклянной банке были закопаны в сарае у той самой женщины. С её слов, деньги она обнаружила, когда убирала в доме. И решила присвоить. Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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ИЗ БАНКА В БАНКУ. Ганцевичский район. В агрогородке Мальковичи обокрали покойника. 65-летний мужчина из Гродно снял со счёта в банке сбережения. Почти 11 тысяч...
 
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