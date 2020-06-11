Виктор Бабарико об обысках: Напрашивается вывод, что эти действия носят заказной политический характер

Источник материала: Myfin

пресс-конференция Виктора Бабрико, источник: https://clck.ru/NwQby

По словам Виктора Бабарико, его работа председателем правления Белгазпромбанка за все время не вызывала ни у кого замечаний, в том числе правоохранительных органов.

– Белгазпромабанк проходил международные аудиты и аудиты белорусских компаний, проверки Национального банка. Последняя внеплановая проверка прошла в январе 2020 года. Ни одна из этих проверок не обнаружила существенных замечаний, которые могли бы быть причиной каких-либо действий в отношении сотрудников банка.

Он уточнил, что проверяли и компанию «ПриватЛизинг», куда также сегодня пришли с обысками. После проверки она продолжила быть одним из крупнейших клиентов Белгазпромбанка.

– Я этого не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер. Весь цинизм ситуации состоит в том, что эти действия направлены не на меня лично, а на людей, которые работали со мной и являются моими друзьями.

Вносить какие-либо изменения или корректировки в проводимую кампанию по сбору подписей Виктор Бабарико не намерен.

– Любые действия, направленные против нас, увеличивают желание людей подписываться за перемены.

