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Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района
Источник материала: СТВ
Агрогородок Рованичи – один из обязательных остановочных пунктов на пути к малоизвестным достопримечательностям Минской области. Корреспонденты программы
Были ли останки Слотвинских кем-то изъяты или они до сих пор хранятся в костеле – точного ответа найти не удалось. На просторах Интернета есть фотографии человеческих костей, которые якобы здесь обнаружили туристы. Но в 100-процентную их подлинность верить не стоит.
В 90-ых годах предыдущего столетия храм горел. Возможно, захоронения были уничтожены во время пожара. Есть в костеле и верхний этаж.
Вероника Сайко, корреспондент СТВ:
Костел располагается посреди кладбища. Оно действует до сих пор. Современные кресты соседствуют со старинными польскими захоронениями. Одна из самых древних могил принадлежит Юзефе Корзович. На месте ее погребения находится памятник в виде свитка. Девушка умерла в 1885 году в возрасте 20 лет. Она являлась родственницей Слотвинских.
Ирина Вабищевич:
Есть версия, что костел связан подземным ходом с усадебным домом Слотвинских. Он находится в паре километров отсюда. Причем тоннель проходит под искусственным озером. Ходят слухи, что местные жители на его дне находили красные кирпичи.
Сама усадьба тоже находится в плачевном состоянии. Чтобы любители прогулок по «заброшкам» не пострадали, дворец огородили забором. Но и он уже частично поврежден. Дворец состоял из трех этажей. Все они сохранились, но вот лестницы могут легко обвалиться.
В советское время дворец использовался, скажем так, не по назначению. Примерно с 1930 года здесь размещалась школа. Спустя сорок лет некогда великолепная усадьба превратилась в участковую больницу. Медучреждение здесь просуществовало до 1993 года.
Недавно об усадьбе в хозяйстве вспомнили. Заключили договор с предприятием, занимающимся реставрацией. Поэтому, возможно, через пару лет здание сможет выкупить частник и дать ему второй шанс на жизнь.
К слову, недалеко от усадьбы находится законсервированный бровар. Его возвели еще при Слотвинских. В советское время там изготавливали спирт. Такой же бровар находится в деревне Володута – это по пути из Червеня в Рованичи.
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Подземный склеп, старинный винзавод и руины дворца. Путешествуем по загадочным зданиям Червенского района
Агрогородок Рованичи – один из обязательных остановочных пунктов на пути к малоизвестным достопримечательностям Минской области. Корреспонденты программы...
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