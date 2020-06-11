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«Белгазпромбанком» заинтересовались силовики. Что известно о работе одного из крупнейших банков

11.06.2020 15:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В головном офисе Белгазпромбанка сегодня пришли в обыском сотрудники ДФР. В Госконтроле сообщили, что возбуждено уголовное дело статьям, которые касаются уклонения от уплаты налогов и сборов и легализации средств, полученных преступным путем. В обоих случаях — в особо крупном размере. FINANCE.TUT.BY собрал значимую информацию о работе этого одного из системообразующих банков страны, в том числе о числе работников, акционерах, чистой прибыли, аудите.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сколько клиентов у банка

Белгазпромбанк входит в число самых системно значимых банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. По размеру активов и капитала банк на начало этого года располагался на третьем месте — после Беларусбанка и Белагропромбанка. По прибыли за 2019 год — на четвертом месте.

«Банк ориентирован, в основном, на обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса, а также предприятий среднего и малого бизнеса. Общее число обслуживаемых клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на 1 октября 2019 года составило 41 211», — говорится в одном из последних проспектов эмиссии облигаций банка. При этом уточняется, что банк кредитует ведущие предприятия различных отраслей экономики.

Кто входит в число акционеров

Общее количество акционеров банка — 9, в том числе 3 физлица и 5 юрлиц, а также госдоля.

Основные доли в уставном фонде банка принадлежат энергетической компании «Газпром» и «Газпромбанку» — по 49,818%. Остальные — «Газпром трансгаз Беларусь» и Госкомимуществу Беларуси — 0,266% и 0,097% соответственно.

То есть доля государства в уставном фонде Белгазпромбанка составляет 0,0977%. Минэнерго Беларуси (уполномоченный держатель акций) осуществляет владельческий надзор банка — это участие государства в управлении хозяйственными обществами, часть акций (долей в уставных фондах) которых находятся в госсобственности. Количество акций государства — 34 010 443 штуки.

Тем временем в «Газпроме» TUT.BY сообщили, что знают о ситуации вокруг Белгазпромбанка. «Мы в курсе и мы следим за ситуацией», — заявил официальный представитель «Газпрома» Дмитрий Мартыненко. Мы направили запрос в компанию.

Кто проводит аудит банка

Сегодня на пресс-конференции экс-председатель правления Виктор Бабарико сообщил, что банк регулярно проходил аудит.

На сайте банка говорится, что в 2019 году аудит проводила компания «Аудитэл», в 2019-м — «KMPG», предыдущие три года — также «Аудитэл». На сайте банка также размещен годовой бухгалтерский отчет за 2019 год по формам отчетности Нацбанка. Каких-либо серьезных вопросов у проверяющих, судя по отчетам, не было.

Про прибыль и уставной капитал

Прибыль Белгазпромбанка последние три года снижается. Пика за последние 10 лет она достигла в 2017 году — 108,6 миллиона рублей.


Скрин с сайта банка

Белгазпромбанк по итогам 2019 года попал в число 11-ти банков из 24-х, в которых снизилось чистая прибыль. Банк разместился на четвертом месте по сумме чистой прибыли. Впереди — Беларусбанк, Приорбанк и БПС-Сбербанк. Чистая прибыль Белгазпромбанка в прошлом году составила 96,6 миллиона рублей. План был в 105,5 миллиона рублей.

Уставной капитал банка последние два года держится на одном уровне — 348,2 миллиона рублей, а собственный капитал — ежегодно растет (до 750,4 миллиона рублей на начало этого года). Рост капитала позволяет осуществлять крупнейшие проекты в масштабе страны. «Рост капитала позволяет осуществлять крупнейшие проекты в масштабе страны», — отмечают в банке.


Скрин с сайта банка

Сколько человек работает в банке

Среднесписочная численность работников на начало 2019 составила 1646 человек, 2018-го — 1663, а 2017-го — 1691.

Для сравнения: среднесписочная численность сотрудников за 2009 год составила 1090 человек (фактическая на 1 января 2010 — 1253 человека), а за 2011 год — 1321
человек (фактическая на 1 января 2012-го — 1416 человек). Текучесть кадров, к примеру, за 2011 год составила 5,5%.

В банке поясняют, что предусмотрена материальная и нематериальная мотивация работников. «Банк ежегодно осуществляет анализ инфляции и покупательской способности денег для внесения изменений в фиксированную часть прямого вознаграждения», — говорится на сайте банка.

В Белгазпромбанке отмечают, что «действуют программы социального развития — медицинское страхование, страхование жизни, дополнительное пенсионное обеспечение, страхование от несчастных случаев».

Про антикоррупционную политику банка

В банке разработали антикоррупционную политику. «Банк заявляет о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях, а также о неукоснительном соблюдении принципов и требований политики членами органов управления, работниками банка», — говорится на сайте банка.

Про перевод счетов в госбанки

Во второй половине мая от ряда предприятий потребовали перевести счета из частных банков в государственные. Некоторые сообщения касались того, что отдельным организациям рекомендовали перевести зарплатные счета из Белгазпромбанка.

Мы ранее интересовались в Белгазпромбанке, зафиксировали ли отток таких клиентов и появление заявок на отказ от организаций (в частности от государственных) на зарплатное обслуживание.

— Сопровождение предприятий малого и среднего бизнеса — основной вектор развития розничного бизнеса в Белгазпромбанке, Качество и стандарты в обслуживании предприятий одинаковы независимо от формы собственности. Если охарактеризовать динамику открытия новых зарплатных проектов в банке, то за период январь-апрель 2020 года было заключено примерно на 15% договоров меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, — отмечали в банке. — При этом следует отметить, что существенное снижение количества заключенных договоров произошло в период март-апрель 2020 года. Подводить итоги за май 2020 года еще рано, но уже сейчас можно говорить о снижении количества заключенных договоров более чем на 20% к маю 2019 года. При этом мы понимаем сложившуюся ситуацию в бизнесе и влияние на нее пандемии COVID-19, что, вероятно, найдет свое отражение в результате по итогам года. Влияния иных внешних факторов на работу банка мы не ощущаем.

 
 
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FINANCE.TUT.BY собрал значимую информацию о работе этого одного из системообразующих банков страны, в том числе о числе работников, акционерах, чистой прибыли, аудите.
 
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