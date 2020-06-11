|
Домашняя собака покусала младенца в Петербурге
Источник материала: ОНТ
В городе Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга домашняя собака покусала ребенка, его отвезли в больницу. Об этом
Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.
Следствие установило, что семья – неблагополучная и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а буквально несколько дней назад правоохранители составили протокол в отношении матери за неисполнение родительских обязанностей.
Проводится проверка, сообщили в МВД.
Джек-рассел-терьер — небольшая охотничья собака британских кровей, довольно беспокойная и активная.
Фото: Melanie, Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга домашняя собака покусала ребенка, его отвезли в больницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МВД по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)