Домашняя собака покусала младенца в Петербурге

Источник материала: ОНТ

В городе Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга домашняя собака покусала ребенка, его отвезли в больницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МВД по городу и Ленинградской области.

"В тяжелом состоянии госпитализирован ребенок 2020 года рождения. По предварительным данным, дома, по недосмотру матери 1990 года рождения, ребенка покусала собака породы Джек-рассел-терьер", — сообщил официальный представитель местных правоохранительных органов.

Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.

Следствие установило, что семья – неблагополучная и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а буквально несколько дней назад правоохранители составили протокол в отношении матери за неисполнение родительских обязанностей.

Проводится проверка, сообщили в МВД.

Джек-рассел-терьер — небольшая охотничья собака британских кровей, довольно беспокойная и активная.





Фото: Melanie, Pixabay





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