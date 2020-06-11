В мае цены снижались. Нацбанк объяснил почему

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Относительно апреля текущего года потребительские цены в мае снизились на 0,15%, сообщает регулятор.

Базовая инфляция в мае составила 3,9% к маю прошлого года. В апреле 2020 года этот показатель был на уровне 4,5%, в марте - 4%.

Регулируемые цены и тарифы в мае этого года по отношению к маю 2019 года увеличились на 6,7%. В апреле 2020 года этот показатель был 7,3%, а в марте - 7,5%.

Сезонные цены на плодоовощную продукцию в мае 2020 года выросли на 11,5% по сравнению с маем предыдущего года (в апреле показатель был на уровне 10,5%).