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В мае цены снижались. Нацбанк объяснил почему

11.06.2020 16:44 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Относительно апреля текущего года потребительские цены в мае снизились на 0,15%, сообщает регулятор.

Базовая инфляция в мае составила 3,9% к маю прошлого года. В апреле 2020 года этот показатель был на уровне 4,5%, в марте - 4%.

Регулируемые цены и тарифы в мае этого года по отношению к маю 2019 года увеличились на 6,7%. В апреле 2020 года этот показатель был 7,3%, а в марте - 7,5%.

Сезонные цены на плодоовощную продукцию в мае 2020 года выросли на 11,5% по сравнению с маем предыдущего года (в апреле показатель был на уровне 10,5%).

Источник: Myfin.by
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В Беларуси в мае 2020 года годовой прирост потребительских цен замедлился до 4,9%. Это связано с ценовой стабилизацией на потребительском рынке, вследствие ослабления...
 
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