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В мае цены снижались. Нацбанк объяснил почему
Источник материала: Myfin
Относительно апреля текущего года потребительские цены в мае снизились на 0,15%, сообщает регулятор.
Базовая инфляция в мае составила 3,9% к маю прошлого года. В апреле 2020 года этот показатель был на уровне 4,5%, в марте - 4%.
Регулируемые цены и тарифы в мае этого года по отношению к маю 2019 года увеличились на 6,7%. В апреле 2020 года этот показатель был 7,3%, а в марте - 7,5%.
Сезонные цены на плодоовощную продукцию в мае 2020 года выросли на 11,5% по сравнению с маем предыдущего года (в апреле показатель был на уровне 10,5%).
Источник: Myfin.by
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