Начальники генштабов Беларуси и России совпали во взглядах на угрозы

Источник материала: Ежедневник

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Телефонный разговор военачальников прошел в дружеском ключе и носил конструктивный характер, сообщили в белорусском Минобороны.

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Вольфович провел телефонный разговор со своим российским коллегой Валерием Герасимовым. Стороны обменялись мнениями по оценке военно-политической обстановки в Восточно-европейском регионе. «Было подчеркнуто совпадение взглядов на угрозы безопасности субъектам Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации», - сообщает пресс-служба Минобороны.

Стороны обсудили подготовку к предстоящему заседанию Военного комитета ОДКБ и актуальные вопросы военного сотрудничества, а именно: участие белорусских военных в параде в Москве 24 июня, подготовку к учению с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2020», подготовку к совместному стратегическому учению «Запад-2021», участие белорусских военнослужащих в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», реализацию плана двустороннего сотрудничества между странами.