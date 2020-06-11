ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Начальники генштабов Беларуси и России совпали во взглядах на угрозы

11.06.2020 16:18 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: mil.by

Телефонный разговор военачальников прошел в дружеском ключе и носил конструктивный характер, сообщили в белорусском Минобороны.

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Вольфович провел телефонный разговор со своим российским коллегой Валерием Герасимовым. Стороны обменялись мнениями по оценке военно-политической обстановки в Восточно-европейском регионе. «Было подчеркнуто совпадение взглядов на угрозы безопасности субъектам Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации», - сообщает пресс-служба Минобороны.

Стороны обсудили подготовку к предстоящему заседанию Военного комитета ОДКБ и актуальные вопросы военного сотрудничества, а именно: участие белорусских военных в параде в Москве 24 июня, подготовку к учению с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2020», подготовку к совместному стратегическому учению «Запад-2021», участие белорусских военнослужащих в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», реализацию плана двустороннего сотрудничества между странами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телефонный разговор военачальников прошел в дружеском ключе и носил конструктивный характер, сообщили в белорусском Минобороны.
 
Новости дня
Новости разные
 
В мае цены снижались. Нацбанк объяснил почему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика