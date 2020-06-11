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Интервью Виктора Бабарико в прямом эфире TUT.BY начнется в 19.00. Задавайте вопросы
Источник материала: Tut.by
11 июня в 19.00 в прямом эфире TUT.BY Виктор Бабарико даст интервью Артему Шрайбману. Вопросы можно оставлять на форуме.
Виктор Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк и покинул пост в мае, когда решил выдвигаться в президенты Беларуси. Инициативную группу экс-банкир собрал через соцсети, в ней 8094 человека. Самому младшему члену 18 лет, самому старшему — 86. Больше всего людей в возрасте от 36−45 — их 33,6%. Штаб заявил, что собрано уже 285 тысяч подписей — это рекорд среди альтернативных кандидатов за всю историю Беларуси.
С утра 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, а также в нескольких частных компаниях и у людей, сязанных с Бабарико,
Накануне Александр Лукашенко
— Белгазпромабанк проходил международные аудиты и аудиты белорусских компаний, проверки Национального банка. Последняя внеплановая проверка закончена в январе 2020 года. Ни одна из этих проверок не обнаружила никаких существенных замечаний, которые могли бы быть причиной каких-либо действий в отношении сотрудников Белгазпромбанка, — заявил Бабарико на пресс-конференции.
Он отметил, что компанию «ПриватЛизинг», куда пришли с обысками, также проверяли. После проверки она продолжила оставаться одним из крупнейших клиентов Белгазпромбанка.
— Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер, — сказал претендент в президенты.
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Виктор Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк и покинул пост в мае, когда решил выдвигаться в президенты Беларуси. Инициативную группу экс-банкир собрал через...
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