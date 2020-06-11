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До 14 июля будет закрыт один из выходов со станции метро «Партизанская»
Источник материала: ОНТ
В Минске продлен ремонт одного из выходов на станции метро «Партизанская»,
Минский метрополитен приносит пассажирам извинения за временные неудобства.
ФОТО: БЕЛТА
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В Минске продлен ремонт одного из выходов на станции метро «Партизанская», сообщается на сайте столичного метрополитена. Минский метрополитен приносит...
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