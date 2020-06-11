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«Надо изменять имидж многодетной семьи»

11.06.2020 16:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
У нас, к сожалению, в общественном сознании часто есть такой стереотип, что многодетная семья – это не совсем хорошо, что, как правило, многодетная семья – это льготники, алкоголики, тунеядцы, которые просто плодятся для того, чтобы получать пособия от государства. Как создавать позитивный образ многодетной семьи, положительный образ?

«Надо изменять имидж многодетной семьи»

Марина Артеменко, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Примеры позитивные многодетных семей, их этот позитивный опыт созидания семейной жизни – это то, что мы видим, например, на наших республиканских конкурсах «Семья года». Эти семьи настолько восхищают! Если бы на этот конкурс привлекать и была бы возможность у всех молодых людей смотреть этот конкурс и как-то принимать в нём участие, мне кажется, что сознание молодёжи, в принципе бы, перевернулось. Потому что сегодня молодым родителям трудно воспитывать одного ребёнка – они не знают, как с ним справиться и так далее. Понимаете?

А когда ты смотришь многодетную семью, где своего рода такой микрокосмос, где они друг другу помогают, тянутся друг за другом в учёбе, в творчестве, где родители друг за друга. То, безусловно, такие позитивные примеры очень мотивируют. Даже на примере собственной дочери скажу: когда мы посещаем какие-то интересные многодетные семьи, она всё время говорит с таким вот восхищением, что: «Мама, как здорово – быть многодетной!»

Наверное, с этого надо начинать, надо изменять отношение, имидж многодетной семьи. И я думаю, что сегодня уже очень много для этого сделано, в том числе благодаря общественным инициативам. Тот же конкурс «Крепка семья – крепка держава». На что он направлен? На то, чтобы в средствах массовой информации мы транслировали позитивный образ семьи с детьми. Тогда совместными усилиями, как общественные объединения, религиозные организации, бизнес-сообщество, наниматели, то, соответственно, это будет важно.

«Мы сделали маленький эксперимент». Насколько популярно движение чайлдфри в Беларуси?

Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
Обязательно. Мы, например, объявили конкурс вместе с министерством информации в прошлом году на лучшую публикацию, программу на тему отцовства, интервью. И было три заявки.

Люди в материале: Марина Артеменко, Игорь Марзалюк

 
 
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Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». «Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек»
 
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