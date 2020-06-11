В окружении Лукашенко по поводу Бабарико разгорелась борьба между двумя лагерями

В четверг сотрудники ДФР пришли с обысками в Белгазпромбанк и компанию «ПриватЛизинг», которую также связывают с именем претендента на пост президента Виктора Бабарико. Возбуждено уголовное дело («Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере»).





По этому поводу на вопросы «Белорусского партизана» ответил Лев Марголин.













- Очевидно, что действия силовиков связаны с участием Бабарико в президентской кампании. Но на что именно рассчитывают власти, втягиваясь в скандал?





– Я так понимаю, что в окружении Лукашенко началась нешуточная борьба между сторонниками двух лагерей – условно говоря, между теми, кто в погонах, и теми, кто в гражданском.С одной стороны Лукашенко заинтересован в том, чтобы зарегистрировать и Бабарико, и Цепкало и таким образом обеспечить явку на избирательные участки. Но, видимо, появились сомнения в том, что удастся провести избирательный процесс по накатанной. Поэтому и предпринята попытка испугать. Во-первых, самого Бабарико (через наезд на его знакомых и друзей). А во-вторых, избирателей. Им словно говорят: что вы тут перья расправили, всерьез задумались о смене власти – ничего не будет, в случае чего действия будут предельно жесткими, надеяться не на что.





– Чем может обернуться против Бабарико возбужденное уголовное дело?





– Лично для Бабарико я пока угроз не вижу. В Беларуси банки находятся под очень серьезным контролем – и со стороны акционеров, и со стороны аудиторских организаций, и со стороны контролирующих органов. Трудно представить, что там действительно могут быть нарушения. Во-вторых, Белгазпромбанк как негосударственный банк можно обвинить только в том, в чем их сейчас и пытаются обвинить. Неправильно уплатили налоги? Извините, но председатель правления банка не отвечает за уплату налогов, этим руководят другие люди:главных бухгалтер и т.д. Если руководителям государственного банка можно приписать нецелевое использование средств и другое, то в частном банке – это не вопрос государства, а вопрос акционеров. Наконец, Белгазпромбанк – это российский капитал. Можно предположить, что в России не останутся в стороне, если наезд обретет реально опасные черты. Поэтому мне и кажется, что возбужденное уголовное дело – это, прежде всего, психологическое давление на Бабарико.





– И все же ситуация выглядит странной: Бабарико не выделяется радикализмом по отношению к властям, а его прессуют еще до этапа регистрации кандидатом – за целых два месяца до голосования.





– Хотя говорят, что социологии в Беларуси нет, я думаю, она все же есть – и ее результаты поступают к самому главному кандидату. Он видит, что, несмотря на массовые пикеты у Тихановской, реальная поддержка у Бабарико гораздо выше. Властям сначала нужно было сбить уличную активность. И вот Светлана Тихановская объявила, что пикеты в эти выходные отменяются. Я так понимаю, что ее шантажировали, обещали освобождение супруга, если она будет хорошей девочкой и будет правильно себя вести.

Теперь занялись темной лошадкой Бабарико. Он не только пользуется популярностью в обществе, но все еще остается вопрос о его связи с Россией и российский капиталом.









– Как думаете, зарегистрируют ли Бабарико кандидатом в президенты?





– Эта процедура станет итогом первого этапа борьбы между двумя лагерями в окружении Лукашенко. Если Бабарико и Цепкало не зарегистрируют, то это будет означать, что победу одержал лагерь силовиков. Но тогда властям придется столкнуться с пустыми избирательными участками и вопросами по поводу легитимности власти Лукашенко не только вне, но и внутри страны. Все увидят очевидный произвол, и последует соответствующая реакция. Если же их зарегистрировать, то если не на всех избирательных участках, то, скажем, на двадцати, государственная машина может дать сбой и голоса могут быть подсчитаны честно. Окажется, что Лукашенко не то что не выигрывает в первом туре, но даже во второй не попадает. Это может привести к непредсказуемым последствиям.В общем, простых решений для власти не осталось. Я просто чувствую, насколько там идет тяжелый мыслительный процесс. Лукашенко встречается то с Ермошиной, то с силовиками – это очень необычно. Даже в 2010-м Лукашенко не вмешивался в избирательный процесс ни на этапе сбора подписей, ни на агитационном этапе – хоть и скрипел зубами. Сейчас же он вовлечен по максимуму чуть ли не с самых первых дней президентской кампании. Это подчеркивает тот факт, что Лукашенко стоит перед лицом очень серьезных проблем.