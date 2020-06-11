Иван Лавринович: «Службы ЖКХ должны более внимательно относиться к проблемам людей»

Источник материала: Вороновская газета





На этом акцентировал внимание помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время проведения прямой телефонной линии в Дятлово.



– Есть вопросы, которые необходимо решать на местах, а не выносить на областной уровень или уровень Администрации Президента. Люди звонили по важным вопросам, которые касались жилья, состояния дорог, транспортного обслуживания. К примеру, обратилась женщина из Горок Могилевской области. Ее престарелые родители живут в городском поселке Козловщина Дятловского района в приватизированной квартире в доме без удобств. Мы вместе с руководством райисполкома обсудили этот вопрос. Он будет дополнительно изучен и принято оптимальное решение,– отметил помощник Президента.

В ходе прямой линии к помощнику Президента обратились жители Дятлово и района, а также Гродно , Новогрудка, Минска , Волковыска, Слонима, Щучина. Всего поступило более 15 вопросов.

земельный участок и теперь ему очень сложно подъехать к дому. Иван Лавринович поручил землеустроительной службе облисполкома, Гродненскому райисполкому, агентству по недвижимости и кадастру изучить ситуацию и принять необходимые меры. Житель областного центра хочет реконструировать ветхий дом в Гродненском районе, третья часть которого принадлежит его матери. У него не получается найти общий язык с родственниками, которым также принадлежат доли в доме. Пожаловался он и на то, что соседи приватизировалии теперь ему очень сложно подъехать к дому. Иван Лавринович поручил землеустроительной службе облисполкома, Гродненскому райисполкому, агентству по недвижимости и кадастру изучить ситуацию и принять необходимые меры.





Жительница частного сектора в Дятлово попросила провести в дома канализацию. Жильцы улиц Булата и Высоцкого готовы принять долевое участие в финансировании работ. Данный вопрос будет дополнительно изучен и принято оптимальное решение.

Когда будет сделан капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Первомайской в Дятлово, поинтересовалась одна из его жительниц. Ей пояснили, что дом включен в программу капитального ремонта.

Были вопросы из Ошмянского района. Житель деревни Буденовка строит дом и хотел бы его в краткие сроки газифицировать или использовать электрокотел для отопления. Иван Лавринович дал поручение руководству «Гроднооблгаза» изучить ситуацию и решить проблему. Также работник общепита из этого района поинтересовалась, насколько сокращено время работы кафе и ресторанов в связи с пандемией. Ей пояснили, что они могут работать до 23 часов.

Гродненец, проживающий в микрорайоне Зарица, попросил продлить автобусные маршруты №25 и №46. По его словам, микрорайон застраивается, и жители вынуждены идти пешком 3-4 километра от конечной остановки автобусов. Иван Лавринович поручил руководству Гродненского горисполкома выехать на место, встретиться с жителями и принять решение.





Иван Лавринович подчеркнул, что в нынешнем году, как и планировалось, он побывает во многих населенных пунктах области.

– Находясь в Гродно, всех проблем не увидишь, поэтому для меня важно посещать районы. Выезжая в небольшие райцентры, можно увидеть много нюансов, которые необходимо решать на местах. Местная власть помогает людям, но необходимо работать более оперативно, – считает Иван Лавринович.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артем ТУРЛАЙ

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