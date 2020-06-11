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Иван Лавринович: «Службы ЖКХ должны более внимательно относиться к проблемам людей»

11.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иван Лавринович: «Службы ЖКХ должны более внимательно относиться к проблемам людей»

На этом акцентировал внимание помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время проведения прямой телефонной линии в Дятлово.
 
Иван Лавринович: «Службы ЖКХ должны более внимательно относиться к проблемам людей»

– Есть вопросы, которые необходимо решать на местах, а не выносить на областной уровень или уровень  Администрации Президента. Люди звонили по важным вопросам, которые касались жилья, состояния дорог, транспортного обслуживания. К примеру, обратилась женщина из Горок Могилевской области. Ее престарелые родители живут в городском поселке Козловщина Дятловского района в приватизированной квартире в доме без удобств. Мы вместе с руководством райисполкома обсудили этот вопрос. Он будет дополнительно изучен и принято оптимальное решение,– отметил помощник Президента.

 
В ходе прямой линии к помощнику Президента обратились жители Дятлово и района, а также Гродно, Новогрудка, Минска, Волковыска, Слонима, Щучина. Всего  поступило более 15 вопросов.
 
Житель областного центра хочет реконструировать ветхий дом в Гродненском районе, третья часть которого принадлежит его матери. У него не получается найти общий язык с родственниками, которым также принадлежат доли в доме. Пожаловался он и на то, что соседи приватизировали земельный участок и теперь ему очень сложно подъехать к дому. Иван Лавринович поручил землеустроительной службе облисполкома, Гродненскому райисполкому, агентству по недвижимости и кадастру изучить ситуацию и принять необходимые меры.
 
Иван Лавринович: «Службы ЖКХ должны более внимательно относиться к проблемам людей»
 
Жительница частного сектора в Дятлово попросила провести в дома  канализацию. Жильцы улиц Булата и Высоцкого готовы принять долевое участие в финансировании работ. Данный вопрос будет дополнительно изучен и принято оптимальное решение.
 
Когда будет сделан капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Первомайской  в Дятлово, поинтересовалась одна из его жительниц. Ей пояснили, что дом включен в программу капитального ремонта.
 
Были   вопросы из Ошмянского района. Житель деревни Буденовка строит дом и хотел бы его в краткие сроки газифицировать или использовать электрокотел для отопления. Иван Лавринович дал поручение  руководству «Гроднооблгаза» изучить ситуацию и решить проблему. Также работник общепита из этого района поинтересовалась, насколько сокращено время работы кафе и ресторанов в связи с пандемией. Ей пояснили, что  они могут работать до 23 часов.
 
Гродненец, проживающий в микрорайоне Зарица, попросил продлить автобусные маршруты №25 и №46. По его словам, микрорайон застраивается, и жители вынуждены идти пешком 3-4 километра от конечной остановки автобусов. Иван Лавринович поручил руководству Гродненского горисполкома выехать на место, встретиться с жителями и принять решение.
 
Иван Лавринович: «Службы ЖКХ должны более внимательно относиться к проблемам людей»
 
 Иван Лавринович подчеркнул, что в нынешнем году, как и планировалось, он побывает во многих населенных пунктах области.
 

– Находясь в Гродно, всех проблем не увидишь, поэтому для меня важно посещать районы. Выезжая в небольшие райцентры, можно увидеть много нюансов, которые необходимо решать на местах. Местная власть помогает людям, но необходимо работать более оперативно, – считает Иван Лавринович.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артем ТУРЛАЙ

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На этом акцентировал внимание помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время проведения прямой телефонной линии в Дятлово.   –...
 
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