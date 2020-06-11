Чемпионат страны по хоккею на траве сезона 2019-2020 возобновился с 5 июня. Смолевичская «Виктория» в рамках 5 тура встретилась на выезде с ХК «Минск» на площадке в Центральном детском парке им. М.Горького.

Первая встреча состоялась 5 июня. В рядах смолевичской команды отличились Диана Батюкова, реализовавшая штрафной бросок, и Юлия Михейчик, установившая окончательный счет встречи. Однако победу праздновали минчанки со счетом 4:2.

Вторая встреча состоялась на следующий день. К сожалению, «викторианкам» не удалось покорить ворота соперниц. Как результат, 4:0 в пользу «Минска».

Дружинам, участвующим в чемпионате страны, осталось сыграть шесть туров, после чего четыре лучшие из них будет ждать серия плей-офф. В полуфинале для выхода в следующий раунд состязаний нужно будет одержать две победы, а в финальной серии — три.

Лидия СУДНИКОВИЧ.