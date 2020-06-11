В матче 12-го тура высшей лиги чемпионата страны по футболу «Смолевичи» разгромили «Городею». Встреча прошла на городском стадионе в Борисове. «Красно-синяя» дружина Александра Бразевича отправила в сетку ворот противника четыре мяча, пропустив лишь однажды.

Игра началась с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля. Уже на 16-й минуте с левого фланга нападения «Смолевичей» Алексей Вакулич сделал навесную передачу в штрафную площадку, и там хавбек Евгений Барсуков с линии вратарской головой отправил его в сетку противника. «Смолевичи» повели 1:0.

26 минута и контратака «Смолевичей». Алексей Вакулич со второй попытки отправляет мяч в сетку — 2:0.

На перерыв наши футболисты ушил с преимуществом.

С первых минут второй половины встречи «Городея» побежала отыгрываться и пропустила курьезный гол в собственные ворота.

На 47-й минуте форвард «Смолевичей» Жан Морель По в атаке с правого фланга пробросил по воздуху мяч в штрафную. Анатолий Макаров красиво, через себя, ударил по воротам. Пытаясь остановить полет мяча, капитан «Городеи» совершает автогол.

На 72-й минуте «Городея» получила право на стандарт с 25 метров. Лазар Сайчич ударил низом, мяч улетел в левый от Гомелько угол — 3:1.

В конце встречи «Смолевичи» не позволяли гостям как следует организовать финальный штурм, убегая вперед при первой возможности. На 88-й минуте «красно-синие» атаковали. Анатолий Макаров ударил с линии штрафной и попал в сетку — 4:1.

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич после победы похвалил подопечных.

– Победили заслуженно. Но даже при счете 4:1 с этой командой испытываешь эмоции как на американских горках. Даже при счете 3:0 эти ребята настолько азартны, верят в красоту и искренность футбола. И вместо того, чтобы просто доиграть, довести матч до победы, они несутся вперед. Люблю своих ребят за эти эмоции. Они неравнодушны, они честно относятся к своему делу.

Лидия СУДНИКОВИЧ.