Западный обход: девять месяцев работы уникального сооружения

Источник материала: Виртуальный Брест

Что и говорить – к хорошему человек привыкает быстро. Еще пару-тройку лет назад Брест просто задыхался от плотного потока автомобилей, следовавших через центр города, а сегодня такие современнейшие объекты транспортной инфраструктуры, как вторая очередь Западного обхода и обновленный Кобринский путепровод, воспринимаются так, будто они существовали там по жизни. Забыты бесконечные ожидания у железнодорожных переездов на Речицу и Дубровку, канули в Лету внушительных размеров пробки на Московской – проспекте Машерова – бульваре Космонавтов.





Уникальность – своими руками

Не прошло и года с того дня, как открылось движение по монолитному кольцу Западного обхода, уникальной транспортной развязке не только для области, но и в масштабах всей страны. А ведь и спроектировали, и построили ее сами брестчане, не привлекая специалистов извне. Немало было тогда скептиков, утверждавших, что кольцо не выдержит нагрузки, что не смогут по нему двигаться автобусы и грузовики. Но девять месяцев работы этого крупнейшего сооружения подтвердили высокий профессионализм специалистов, занятых и на проектировании (генеральный проектировщик ОАО «Брестпроект»), и на возведении объекта.





– Эти объекты строились для того, чтобы улучшить транспортное сообщение, оптимизировать маршрутные направления общественного транспорта и ликвидировать проблемные с точки зрения аварийности места, – отмечает начальник отдела строительства Брестского горисполкома Федор Жабаровский. – Было принято решение внести их, наряду с другими социально важными сооружениями, в Распоряжение Президента №142 «О подготовке к празднованию 1000-летия Бреста» с определением соответствующего финансирования. Вторая очередь Западного обхода охватила город от улицы Гоголя до пересечения улиц Брестских дивизий, Дворникова, Лейтенанта Рябцева. Реализован проект за три года. Его стоимость составила порядка 130 миллионов рублей. Использованы деньги Банка развития, республиканского дорожного фонда и областного бюджета.

Кроме непосредственно возведения объекта, перед специалистами была поставлена еще одна сложнейшая задача: вести работы без остановки движения, чтобы неудобства создавать как можно более минимальные и для автотранспорта, и для поездов. На стройке тысячелетия работники генподрядчика – СУ-158 стройтреста №8, а также многочисленных субподрядных организаций практически жили. Курировала процесс городская власть, руку на пульсе держал губернатор. И объект получился на славу.

Общая длина уникального путепровода со съездами составила более 2,5 км, наружный диаметр кольца, поднятого над землей на высоте 10 метров, – 140 м. Пропускная способность – 2,5 тысячи машин в сутки. Причем двигаться теперь можно как по верху, так и по земле. Здесь усовершенствовали улицу Матросова, отправив под снос некоторые административные здания. А для жителей улицы Поплавского, чьи дома попадали в границы строительной площадки, возвели симпатичные комфортные коттеджи неподалеку по улице Высоковской.

– Во время строительства мы работали в тесном контакте с Брестским отделением Белорусской железной дороги и находили общий язык, – вспоминает собеседник дела не так давно минувших дней. – За счет собственных средств железнодорожники сдвигали пути в тех местах, где должны были стоять опоры развязки, переустраивали переезды там, где под ней по земле прокладывались новые автомобильные дороги.

Включение в дорожную сеть Западного обхода, который начинается от большого кольца на Варшавском шоссе и заканчивается улицей Лейтенанта Рябцева, позволило связать берега реки Мухавец, погранпереходы «Варшавский мост» и «Козловичи», разгрузить от большегрузных автомобилей центр города. Из активно застраивающихся спальных юго-западных микрорайонов сейчас можно без труда попасть не только на минское направление, но и на предприятия свободной экономической зоны, расположенные в районе улицы Катин Бор, где работают многие брестчане. Жители микрорайонов Речица и Дубровка теперь гораздо удобнее и быстрее добираются в центр и обратно, не застревая на железнодорожных переездах.

– Один из факторов, которые влияют на комфортность перевозки пассажиров, – это скорость движения общественного транспорта. Так вот если раньше автобус на переездах мог простоять до 40 минут, а при открытых шлагбаумах преодолевал железнодорожные пути за восемь, то сейчас на улицу Аэродромную он попадает в течение трех минут, – проводит сравнение начальник отдела транспорта, связи и бытового обслуживания управления экономики Брестского горисполкома Дмитрий Кивай. – Не скапливаются теперь машины и у Кобринского путепровода.

Сомнения скептиков по поводу прочности монолитного кольца оказались абсолютно беспочвенными. Единственное в Беларуси строение такой конструкции протестировали увеличенной нагрузкой, в разы больше рабочей: восемь грузовиков с песком по 33 тонны каждый на определенное время устанавливали в центре пролетов. Испытания объект выдержал с честью: электронные датчики не показали даже предполагаемых отклонений, заложенный в проекте запас надежности обеспечен сполна. Объект передан эксплуатирующей организации – Брестскому ДЭП, специалисты которого регулярно осматривают строение на предмет выявления возможных изъянов. У строителей же есть обязательства в гарантийный период все допущенные ими недочеты устранять за собственный счет. На сигналы брестчан готовы реагировать и в отделе строительства горисполкома.

Поначалу водителям сложновато было сориентироваться в транспортном потоке путепровода, но со временем они привыкли – к работе над дорожной разметкой привлекались республиканские институты, выбран был оптимальный с точки зрения специалистов вариант, который согласован с областной Госавтоинспекцией.

Не будь новой развязки над «речицкими» переездами, ситуация здесь на сегодняшний день обострилась бы пуще прежней: железнодорожное сообщение между востоком и западом в последние годы стало более интенсивным: плотным потоком пошли через Брест грузы из Китая – равно как и белорусские контейнеры в Поднебесную. Так что ожидание на переездах могло бы со временем исчисляться долгими часами. «Брест был, есть и будет городом транзитным, но люди от этого страдать не должны», – подчеркнул Президент страны в сентябре прошлого года, открывая вторую очередь Западного обхода города.

Старому мосту – новую жизнь

Еще лет пять назад заоблачной казалась и реконструкция Кобринского путепровода в нынешнем формате. Интенсивность движения через это узкое горлышко главной транспортной артерии города – проспекта Машерова – улицы Московской – доходила до 30 тысяч автомобилей в сутки. А ситуация между тем там складывалась практически аварийная: конструкции обветшали, создавались постоянные пробки, нередко случались ДТП. Попасть с восточной части города в западную и наоборот в часы пик было крайне сложно.

Строителям ДСТ-4 – а именно он выступал на объекте генподрядчиком (проектировщик УКП «Брестдорпроект») – предстояло решить непростую задачку: как реконструировать мост с наименьшими затратами средств и минимальным дискомфортом для горожан. И они справились! Пока создавалась новая часть путепровода, транспорт двигался по старой, потом поток перекинули на возведенную половину.

Накануне грандиозной стройки, которая была начата в августе 2017 года, были обустроены ближайшие улицы – покрытие заменили на набережной Франциска Скорины, Сикорского, Пушкинской, чтобы люди при желании могли проблемную точку объехать.

– Нам удалось сохранить старый мост: насколько было возможно, оставили насыпи, опоры – только сняли пролеты и расширили под путепроводом проезжую часть железной дороги, – поясняет Федор Жабаровский. – Убрали пешеходный переход со светофорным регулированием между улицами Малой и Нефтяной. Созданный на этом месте подземный тоннель позволил избежать остановки движения транспорта и образования автомобильных пробок. А пешеходы почувствовали себя в большей безопасности. Длина путепровода – более 800 метров, в каждом направлении – по три полосы, отдельная – для общественного транспорта, есть велодорожка. Пропускная способность его выросла в полтора раза. Объект, который теперь соответствует всем европейским стандартам, обошелся без малого в 20 миллионов рублей.

К тому же строители выполнили полную развязку автомобильного сообщения между проспектом Машерова, улицами Нефтяной, Малой, Краснознаменной с выходом на Гоголя, Папанина, Пушкинскую. Теперь сюда легко попасть из любой части города, не заезжая, как прежде, на бульвар Космонавтов и не создавая столпотворения там. В перспективе подобная развязка появится и с восточной стороны путепровода: с Московской без проблем можно будет вырулить на Октябрьскую, Генерала Попова, к железнодорожной станции Брест-Полесский.

– Ликвидация светофора на съезде с Кобринского путепровода на проспект Машерова позволила увеличить его пропускную способность и повысить безопасность движения. А с началом эксплуатации второй очереди Западного обхода существенно минимизировались случаи возникновения заторов на пересечении улиц Лейтенанта Рябцева, Брестских дивизий, Дворникова. Транспортные потоки в городе перераспределились, и нам пришлось корректировать режим работы светофорных объектах на пересечениях Зубачева – проспект Машерова, Зубачева – Гоголя, где ранее скопления автомобилей не наблюдалось, – уточняет начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Брестского облисполкома Владимир Феськов. – Что же касается движения по самому кольцу, первые три-четыре месяца от водителей нам поступали разного рода вопросы, пожелания. Некоторые высказывали положительные эмоции, иные – наоборот. Но это была естественная реакция на совершенно новый, необычный объект транспортной инфраструктуры. Со временем же люди определили для себя оптимальные маршруты движения, привыкли к разметке, дорожным знакам.

Практически на каждом из 27 объектов, включенных в «юбилейное» Распоряжение Президента, строителям удалось сэкономить запланированные бюджетные средства и сократить сроки при высоком качестве исполнения и благоустройстве прилегающих территорий. А брестчане убедились, что выплачиваемые ими налоги потрачены для их же комфорта.