ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Караник: необходимости в более жёстких ограничениях мы не видим

11.06.2020 16:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 11 июня встречу с министром здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже после встречи, общаясь с журналистами, Владимир Караник рассказал о том, какие меры сегодня принимаются в стране и на что будет сделан акцент в работе.

Владимир Караник: необходимости в более жёстких ограничениях мы не видим

Владимир Караник: необходимости в более жёстких ограничениях мы не видим

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Основной подход, который сейчас рекомендуется, – это отслеживать здоровье контактов первого уровня. Это то, что мы с самого начала делали в нашей стране. Это быть готовыми к оказанию медицинской помощи заболевшим. И здесь у нас тоже нет проблем с доступностью медицинской помощи.

Мы по регионам в режиме готовности, у нас в каждом регионе есть достаточное количество свободных коек, готовы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся. И быть готовыми к введению – прошу обратить внимание – определенных ограничений. Но у нас и на сегодняшний момент определенные ограничения действуют, но необходимости в каких-то более жестких ограничениях мы не видим, поскольку у нас нет признаков перегрузки системы здравоохранения.

Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Караником готовность к возможной второй волне пандемии

Владимир Караник: необходимости в более жёстких ограничениях мы не видим

В то же время Владимир Караник отметил, что белорусы сегодня стали уделять гораздо меньше внимания способам защиты и мерам безопасности при пандемии. А этого делать пока не стоит. Министр еще раз напомнил о базовых принципах: необходимости мыть руки, в какой-то мере соблюдать социальное дистанцирование, защищать себя и наиболее уязвимые категории граждан – пожилых, людей с хроническими заболеваниями.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Караник

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 11 июня встречу с министром здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже после встречи, общаясь...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белгазпромбанк» выступил с официальным заявлением после прихода ДФР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика