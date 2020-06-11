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Владимир Караник: необходимости в более жёстких ограничениях мы не видим
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 11 июня встречу с министром здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы по регионам в режиме готовности, у нас в каждом регионе есть достаточное количество свободных коек, готовы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся. И быть готовыми к введению – прошу обратить внимание – определенных ограничений. Но у нас и на сегодняшний момент определенные ограничения действуют, но необходимости в каких-то более жестких ограничениях мы не видим, поскольку у нас нет признаков перегрузки системы здравоохранения.
В то же время Владимир Караник отметил, что белорусы сегодня стали уделять гораздо меньше внимания способам защиты и мерам безопасности при пандемии. А этого делать пока не стоит. Министр еще раз напомнил о базовых принципах: необходимости мыть руки, в какой-то мере соблюдать социальное дистанцирование, защищать себя и наиболее уязвимые категории граждан – пожилых, людей с хроническими заболеваниями.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 11 июня встречу с министром здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже после встречи, общаясь...
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