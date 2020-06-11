«Белгазпромбанк» выступил с официальным заявлением после прихода ДФР

Источник материала: Ежедневник

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Банк опубликовал пресс-релиз в связи с событиями 11 июня.

Напомним, что в главном офисе «Белгазпромбанка» сегодня работали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Помимо банка, в этот день обыски прошли в нескольких коммерческих компаниях («ПриватЛизинг», «Кентавр», «Кампари»). Претендент в президенты, с именем которого так или иначе связываются эти структуры, выступил с заявлением о давлении властей на него и его соратников.

В Комитете госконтроля подтвердили, что процессуальные действия проводится в связи с заведением уголовного дела по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 335 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере» Уголовного кодекса Беларуси.

Во второй половине дня появился официальный релиз банка. В нем подтверждается, что ДФР проводил в банке процессуальные действия "в отношении ряда юридических и физических лиц". "Данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме. Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» - ПАО «Газпром» и Банк ГПБ (АО) - заявляют о полной поддержке банка и готовности, в координации с Национальным банком Республики Беларусь, способствовать разрешению сложившейся ситуации».