Будет жарко, прогремят грозы: прогноз погоды на 12 июня

Источник материала: ОНТ

Погода отметилась новыми рекордами: температурный фон до 10 градусов превышает норму. Жарко будет и завтра. Но в северных широтах уже набирает силу похолодание, которое к выходным доберётся и до нашей страны.

Завтра, 12 июня, погоду определит область повышенного атмосферного давления и очень теплая неустойчивая воздушная масса. При жаркой, влажной и душной погоде, по-прежнему будут развиваться кучевые дождевые облака, несущие сильные ливни с грозами.

В пятницу – переменная облачность. Ночью по северу, а днем на большей части территории страны – кратковременные дожди. Прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Видимость до километра. Влажность от 20% по Гомельской области до 80% по Витебской. Ветер – восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти.

Очень тепло будет уже утром: от +21°C градуса по юго-западу до +24°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 1-3 градуса прохладнее. В середине дня июньское солнце прогреет воздух до +33°C градусов. Так жарко будет в Гомельской области. На 7-8 градусов прохладнее в Витебской. В столице ожидается плюс +27°C. К вечеру температура немного понизится – от +22°C по северо-востоку до +29°C в юго-восточных районах. Температура воды в реках и водоемах +17°C…+24°C.

В субботу ситуация в атмосфере начнёт меняться. Над Скандинавским полуостровом набирает силу холодный антициклон. Оттеснив к югу аномально теплый воздух, он восстановит июньский температурный режим. Ночью ожидается +15°C…+21°C, по северу столбики термометров опустятся до +14°C. Днем от +19°C по северу до +30°C в южных регионах. В воскресенье прохладная погода установится почти повсеместно. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Но похолодание будет непродолжительным. Уже в начале следующей недели температура снова начнет повышаться.

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