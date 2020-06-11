К ним пришли. Что происходит сегодня вокруг претендента в президенты Виктора Бабарико

Источник материала: Tut.by

В четверг, 11 июня, в офисах крупного банка и нескольких — насколько нам известно — частных компаний прошли обыски. Будет ли кто-то задержан, пока непонятно, но давайте кратко сформулируем, что известно о событиях в Минске.



Стоянка у Белгазпромбанка. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вчера Александр Лукашенко заявил , что частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов, и поручил при поддержке генпрокурора, КГК, других структур и местных органов власти « прошерстить этих пузатых буржуев », чтобы они несли ответственность за людей. Но мы, конечно, не можем утверждать, что сегодняшние события связаны с этими словами.

Александр Лукашенко , что частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов, и поручил при поддержке генпрокурора, КГК, других структур и местных органов власти « », чтобы они несли ответственность за людей. Но мы, конечно, не можем утверждать, что сегодняшние события связаны с этими словами. Около 10 часов утра четверга стало известно, что в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР , а также что обыск проходит у людей, связанных с претендентом в президенты Виктором Бабарико. Напомним, он до выдвижения более 20 лет возглавлял именно этот банк. Подробнее об этом — здесь .

, а также что обыск проходит у людей, связанных с претендентом в президенты Виктором Бабарико. Напомним, он до выдвижения более 20 лет возглавлял именно этот банк. Подробнее об этом — . В здание Белгазпромбанка утром зашло человек 50 — по состоянию на 16.30 оттуда еще никто не выходил . Как сообщает наш корреспондент, сотрудники банка от комментариев отказываются.

. Как сообщает наш корреспондент, сотрудники банка от комментариев отказываются. Около 11 часов утра появилась информация , что сотрудники ДФР появились и у дома другого претендента в президенты — Валерия Цепкало. Однако его представитель позже это опроверг .

, что сотрудники ДФР появились и у дома другого претендента в президенты — Валерия Цепкало. Однако его представитель позже это . КГК заявил: ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Сам Виктор Бабарико по делу не проходит.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В компании «ПриватЛизинг» , которую Лукашенко связывал с альтернативным претендентом в президенты, также проходит обыск . Туда приехали порядка 10 сотрудников ДФР.

, которую Лукашенко связывал с альтернативным претендентом в президенты, также проходит . Туда приехали порядка 10 сотрудников ДФР. Обыск проводится и в компании «Кампари». Ее директор состоит в инициативной группе Бабарико.

и в компании «Кампари». Ее директор состоит в инициативной группе Бабарико. Также прошел обыск в офисе страховой компании «Кентавр» на проспекте Независимости.

в офисе страховой компании «Кентавр» на проспекте Независимости. В 11.30 Виктор Бабарико впервые отреагировал на происходящее. В своем штабе он обратился к членам инициативной группы и заявил, что то, что сейчас происходит, — это давление на него, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Подробнее — здесь .

на происходящее. В своем штабе он обратился к членам инициативной группы и заявил, что то, что сейчас происходит, — это давление на него, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Подробнее — . Позже команда Бабарико провела короткий стрим из своего штаба. «Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет, и есть большая надежда, что людей запугают, заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей. Я могу с точностью заявить, что единственным правильным способом в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы». Подробнее — здесь .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 14.00 претендент в президенты Виктор Бабарико провел еще и пресс-конференцию по поводу происходящего. Он еще раз заявил, что вся его деятельность на посту председателя правления Белгазпромбанка « не вызывала ни у кого замечаний, в том числе правоохранительных органов ». Проверяли и «ПриватЛизинг» — к нему тоже не было вопросов. Рассказал он там, кстати, и о своих доходах, домах и машинах, о том, что его связывает с фирмами, где идут обыски , а также об отношении к « делу Тихановского » (это дело, кстати, и СК сегодня снова прокомментировал ). Все интересное с пресс-конференции Бабарико — здесь .

». Проверяли и «ПриватЛизинг» — к нему тоже не было вопросов. Рассказал он там, кстати, и о своих доходах, домах и машинах, , а также об отношении к « » (это дело, кстати, и СК сегодня снова ). Все интересное с пресс-конференции Бабарико — . Еще мы собрали значимую информацию о работе этого одного из системообразующих банков страны, в том числе о числе работников, акционерах, чистой прибыли, аудите. Все здесь .

этого одного из системообразующих банков страны, в том числе о числе работников, акционерах, чистой прибыли, аудите. Все . Недавно Белгазпромбанк выступил с заявлением : следственные действия, проходящие в банке, не повлияют на финансовую устойчивость банка и исполнение им обязательств по обслуживанию клиентов.

: следственные действия, проходящие в банке, на финансовую устойчивость банка и исполнение им обязательств по обслуживанию клиентов. Мы следим за ситуацией дальше. Вся информация будет на портале.

Сегодня вечером на TUT.BY, кстати, Виктор Бабарико в прямом эфире даст интервью Артему Шрайбману. Вопросы можно оставлять на форуме . Это интервью не связано с сегодняшними событиями, было запланировано ранее, и речь в нем пойдет в целом об участии команды претендента в избирательной кампании. Не пропустите, будет интересно!