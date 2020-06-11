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Глава Минздрава доложил Лукашенко о готовности Беларуси ко второй волне пандемии
11.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с министром здравоохранения Владимиром Караником ситуацию с COVID-19. Глава государства отметил, что выбранный страной путь по борьбе с заболеванием эффективен и к нему могут присмотреться другие страны, сообщает «МИР 24».
В республике не было режима самоизоляции и карантина. Заболевших вычисляли по тестированию, а потом наблюдали за ними и теми, кто с ними контактировал. Караник, в свою очередь, рассказал, если вторая волна случится, то страна основательно к ней подготовилась.
«Мы создаем запас средств индивидуальной защиты, мы расширяем мощность наших ПЦР-лабораторий. Когда мы начинали, мы делали 300 анализов в сутки. Потом мы вошли в круглосуточный режим и начали делать 750-1000-1500. На сегодняшний день мы делаем 20 тысяч исследований в сутки и переоснащаем наши лаборатории для того, чтобы мы могли делать в несколько раз больше», – сказал глава Минздрава.
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По словам Владимира Караника, если вторая волна случится, то страна основательно к ней подготовилась.
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