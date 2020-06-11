Глава Минздрава доложил Лукашенко о готовности Беларуси ко второй волне пандемии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с министром здравоохранения Владимиром Караником ситуацию с COVID-19. Глава государства отметил, что выбранный страной путь по борьбе с заболеванием эффективен и к нему могут присмотреться другие страны, сообщает «МИР 24».

В республике не было режима самоизоляции и карантина. Заболевших вычисляли по тестированию, а потом наблюдали за ними и теми, кто с ними контактировал. Караник, в свою очередь, рассказал, если вторая волна случится, то страна основательно к ней подготовилась.

«Мы создаем запас средств индивидуальной защиты, мы расширяем мощность наших ПЦР-лабораторий. Когда мы начинали, мы делали 300 анализов в сутки. Потом мы вошли в круглосуточный режим и начали делать 750-1000-1500. На сегодняшний день мы делаем 20 тысяч исследований в сутки и переоснащаем наши лаборатории для того, чтобы мы могли делать в несколько раз больше», – сказал глава Минздрава.