В райисполкоме поздравили директора «Прометея» Анатолия Федоровича

Источник материала: Горецкий вестник

10 июня 60-летний юбилей отметил авторитетный, легендарный руководитель — Анатолий Иванович Федорович — основатель и бессменный генеральный директор известной на всю страну строительной компании ЧУПП «Прометей».





Сегодня на очередной сессии районного Совета депутатов юбиляра поздравил председатель райисполкома Александр Бутарев.







— Анатолий Иванович более 22 лет является генеральным директором ЧУПП «Прометей». География строительных работ предприятия широка — Могилевская, Гомельская, Минская, Витебская области. Количество «подрядов» «Прометея» в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 172% и составило 28,8 млн руб. За пятилетку объем работ предприятия увеличился более чем в 4 раза и составил 77% от общерайонного. За последние пять лет создано более 140 новых рабочих мест. Сегодня в «Прометее» работают более 600 человек. В прошлом году налоговые поступления от предприятия составили 8% консолидированного бюджета района, — отметил председатель райисполкома.

Александр Михайлович также перечислил другие направления деятельности предприятия, с которыми коллектив Анатолия Федоровича справляется также успешно. «Такие руководители, как Вы, формируют имидж нашего района. На Вас многим стоит равняться», — подчеркнул Александр Бутарев.





Председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова наградила юбиляра Почетной грамотой райсовета, а также сказала много теплых слов Анатолию Ивановичу. Она отметила его активную жизненную позицию, многолетнюю депутатскую работу и положительные человеческие качества, которые позволяют назвать его Человеком с большой буквы.





Коллеги-депутаты и все участники сессии поддержали поздравления громкими аплодисментами.

Текст — Ольга Киммель

Фото — Михаил Левцов