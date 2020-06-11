Египет с 1 июля возобновляет международное авиасообщение и открывает некоторые курорты

Источник материала: ОНТ

Египет с 1 июля восстанавливает международное авиасообщение и открывает для туристов курорты, наименее пострадавшие от пандемии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетское правительство.

Будут доступны такие курорты, как Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух. При этом правительство Египта пока не назвало список стран, для которых воздушные границы будут открыты.

С 11 июня в Египте для посещения открываются Великие пирамиды, Карнакский храм и гробницы Тутанхамона в Луксоре. Одновременно туда смогут войти не более 10 человек.

«Достопримечательности, расположенные в густонаселенных районах, прежде всего в Каире, будут открыты позднее», – уточнило ведомство, на которое ссылается ТАСС.

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