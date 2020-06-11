Владимир Лабкович о заявлении Тихановской: это логичный результат жесткой кампании преследования

Специальное заявление Тихановской размещено в форме видеообращения на Telegram-канале Nexta.





Такое решение она объясняет «возможной подготовкой провокаций со стороны спецслужб, а также значительно возросшим давлением и репрессиями в отношении членов инициативной группы. Впрочем, приостановка не коснется регионов, где настолько больших скоплений людей по понятным причинам не наблюдается».









Координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович назвал заявление Светланы Тихановской логическим результатом жесткой кампании преследования и тотального разгрома в отношении всего этого избирательного штаба.















