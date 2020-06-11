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Акционеры Белгазпромбанка заявили о поддержке, готовы способствовать разрешению ситуации

11.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Акционеры Белгазпромбанка - ПАО "Газпром" и Банк ГПБ - заявляют о поддержке и готовности способствовать разрешению ситуации, события не повлияют на финустойчивость банка, заявила пресс-служба белорусского банка.

Акционеры Белгазпромбанка заявили о поддержке, готовы способствовать разрешению ситуации
"Сегодня в здании ОАО "Белгазпромбанк" осуществляются процессуальные действия Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении ряда юридических и физических лиц", - говорится в пресс-релизе банка.

Там подчеркнули, что данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме.

"Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" - ПАО "Газпром" и Банк ГПБ (АО) - заявляют о полной поддержке банка и готовности, в координации с Национальным банком Республики Беларусь, способствовать разрешению сложившейся ситуации", - отметили в пресс-службе.

Ранее в четверг Комитет государственного контроля Беларуси сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела.

"Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов особо крупном размере) и по части 2 статьи 235 (легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере). В настоящее время проводятся неотложные следственные действия", - заявили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, "в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы".

"Данное лицо (претендент на пост президента, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико - Прим.) в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет", - добавили в КГК.

Позднее на пресс-конференции, претендент в президенты Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что предполагает, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.

Он также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей. "Весь цинизм этих действий (обыск в "Белгазпромбанке" и в ряде компаний, тесно связанных с политиком людей - Прим.) состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет", - сказал Бабарико.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем на рении баллотироваться на пост президента республики. В банковской системе страны работает с июля 1995 года.

Белгазпромбанк действует в Беларусис 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Выборы президента должны пройти 9 августа.
 
 
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Акционеры Белгазпромбанка - ПАО "Газпром" и Банк ГПБ - заявляют о поддержке и готовности способствовать разрешению ситуации, события не повлияют на финустойчивость...
 
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