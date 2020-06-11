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Подросток построил дом для своей сестры всего за неделю. Только взгляните

11.06.2020 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подросток построил дом для своей сестры всего за неделю. Только взгляните

14-летний Брэдли из Великобритании во время самоизоляции построил для своей 7-летней сестры Элли игровой дом всего за неделю, пишет The Sun. 

Отец мальчика Марк Уильямс хотел отвлечь его от компьютерных игр и поручил парню строительство дома. Подросток с удовольствием приступил к делу и за неделю смастерил для сестры двухэтажный дом с лестницей и мебелью. 


Все работы – чертежи, подготовку материалов, строительство, покраску и декорирование – Брэдли выполнил самостоятельно. По словам отца, сыну понравилось это занятие. 

Марк опубликовал фото дома на Facebook. Пост стал вирусным. Вскоре мужчине начали писать представители строительных и архитектурных компаний из США и Австралии, которые предлагали его сыну настоящую работу. 

ФОТО: The Sun

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14-летний Брэдли из Великобритании во время самоизоляции построил для своей 7-летней сестры Элли игровой дом всего за неделю, пишет The Sun.  Отец мальчика Марк...
 
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