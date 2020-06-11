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Подросток построил дом для своей сестры всего за неделю. Только взгляните
Источник материала: ОНТ
14-летний Брэдли из Великобритании во время самоизоляции построил для своей 7-летней сестры Элли игровой дом всего за неделю,
Отец мальчика Марк Уильямс хотел отвлечь его от компьютерных игр и поручил парню строительство дома. Подросток с удовольствием приступил к делу и за неделю смастерил для сестры двухэтажный дом с лестницей и мебелью.
Все работы – чертежи, подготовку материалов, строительство, покраску и декорирование – Брэдли выполнил самостоятельно. По словам отца, сыну понравилось это занятие.
Марк опубликовал фото дома на Facebook. Пост стал вирусным. Вскоре мужчине начали писать представители строительных и архитектурных компаний из США и Австралии, которые предлагали его сыну настоящую работу.
ФОТО:
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14-летний Брэдли из Великобритании во время самоизоляции построил для своей 7-летней сестры Элли игровой дом всего за неделю, пишет The Sun. Отец мальчика Марк...
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