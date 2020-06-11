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В Слонимском районе на аукционе наконец продали два проблемных хозяйства

11.06.2020 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Слониме продали два убыточных хозяйства — КСУП «Василевичи» и РУСП «Новодевятковичи». Первое предприятие находилось в стадии санации, второе — в стадии ликвидации. Покупатель хозяйств один — предприятие «Белагрия», сообщается на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Два крупных хозяйства в Слонимском районе «Василевичи» и «Новодевятковичи» несколько лет назад попали в разряд отстающих.

Их решили взять «на оздоровление» (в рамках указа № 253), но все было сложно. В итоге сельхозпредприятия выставили на аукцион. Покупателя долго не было, предприятии находились под управлением антикризисного управляющего. Хозяйствами интересовались иностранные инвесторы — например приезжали фермеры из Словакии.

О Слонимском районе в феврале этого года на коллегии Государственного комитета по имуществу говорил тогдашний первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. Мол, региональные власти сначала хотели заключить инвестиционный договор — а потом решили провести аукцион, и началось.

— Я лично встречался с этим европейским инвестором, — говорил Крутой. — История длится уже 7 месяцев — и терпение у него заканчивается. Это и сигнал Национальному агентству по инвестициям и приватизации.

В Слонимском центре по банкротству и антикризисному управлению, который временно управляет неплатежеспособными организациями, TUT.BY говорили, что действуют согласно указу президента «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». На аукцион предприятия выставляются и будут выставляться — чтобы у всех потенциальных инвесторов была возможность их купить.

И вот в начале июня два хозяйства были проданы. Так как в аукционе участвовал только один покупатель, то первоначальная цена хозяйств была увеличена на 5%.

В итоге КСУП «Василевичи» купили 5 июня за 1 815 249,42 рублей. А сельхозпредприятие «Новодевятковичи» было продано за 1 750 125,35 рублей.

Оба хозяйства купило ООО «Белагрия». Данное предприятие было зарегистрировано в Минске только месяц назад.

По условиям договоров купли-продажи в двух хозяйствах покупатель должен сохранить основной вид деятельности — производство сельхозпродукции.
В течении года в РУСП «Новодевятковичи» должно быть создано не менее 130 рабочих мест, а до 2023 года в хозяйство необходимо инвестировать не менее миллиона долларов.

Что касается КСУП «Василевичи», то здесь также в производство надо будет вложить такую же сумму и создать не менее 100 рабочих мест.

На Слонимщине осталось еще три предприятия, у которых пока ситуация не очень хорошая. В стадии санации находятся хозяйства «Деревновский», «Победитель» и ОАО «Птицефабрика Слонимская».

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Теги: Минск
 
 
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Покупатель хозяйств один - предприятие «Белагрия».
 
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