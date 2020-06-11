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5 вещей в гардеробе, которые портят фигуру

11.06.2020 17:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 вещей в гардеробе, которые портят фигуру

В погоне за трендами многие девушки не отдают себе отчет в том, как та или иная вещь влияет на фигуру. Даже в зеркале примерочной может показаться, что вещь села хорошо, но со стороны будет заметно, что эта одежда не только вас не красит, но еще и полнит. Мы собрали топ-5 вещей, которые портят фигуру, и лайфхаки, которые помогут это исправить.

1. Брюки на низкой посадке.

Брюки с низкой посадкой могут подойти только тем девушкам, у которых очень маленькое туловище и его нужно удлинить. В остальных случаях высокая и средняя посадка будут смотреться намного лучше: удлинять силуэт, подчеркивать талию и стройнить.

2. Платья с заниженной талией.

Платья с заниженной линией талии искажают пропорции фигуры, что также может портить фигуру. Платья с естественной линией талии сделают ваши ноги длиннее и подчеркнут достоинства фигуры.

3. Бесформенные платья.

Если хочется выглядеть стройнее, то свободные платья – это точно не лучший вариант. Такие платья только подчеркнут объемы фигуры. Но если у вас в гардеробе уже есть такое платье, то попробуйте носить его с поясом и удлиненным жакетом. Это поможет вытянуть силуэт и подчеркнуть фигуру.

4. Длинные юбки.

Длинные юбки опасны тем, что визуально утяжеляют фигуру, поэтому очень важно их правильно обыграть. Например, подобрать более сложный верх: рубашку с объемными плечами, жакет или свободную футболку, слегка выправив ее из-под юбки. Но все же лучше отдать предпочтение юбкам миди, чем в пол. Так, ваши открытые щиколотки будут не будут создавать эффект «перегруженности».

5. Кюлоты.

Кюлоты совсем недавно вошли в моду и полюбились женскому полу. Однако далеко не всем идут такие брюки, так как они визуально делают рост ниже, а ноги короче. Но есть несколько лайфхаков, как этого избежать. Например, можно подобрать обувь на каблуке и в тон кожи. Так силуэт вытянется и не будет «резать» образ.

Фото: Pinterest

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В погоне за трендами многие девушки не отдают себе отчет в том, как та или иная вещь влияет на фигуру. Даже в зеркале примерочной может показаться, что вещь села...
 
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