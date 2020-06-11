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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Полоцке голова ребенка застряла между перилами детской горки Маленькое родительское счастье попало в небольшое несчастье. В Полоцке голова ребенка застряла между перилами детской горки. На горячую линию МЧС позвонили...

Маленькое родительское счастье попало в небольшое несчастье. В Полоцке голова ребенка застряла между перилами детской горки. На горячую линию МЧС позвонили обеспокоенные родители. Спасатели пришли на помощь. Но главное в этой ситуации оказалось успокоить напуганного ребенка. Спасатели использовали специальное оборудование и разогнули прутья горки. После этого ребенок без труда смог освободить голову. Девочка не пострадала.