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В Полоцке голова ребенка застряла между перилами детской горки

11.06.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Маленькое родительское счастье попало в небольшое несчастье. В Полоцке голова ребенка застряла между перилами детской горки. На горячую линию МЧС позвонили обеспокоенные родители. Спасатели пришли на помощь. Но главное в этой ситуации оказалось успокоить напуганного ребенка. Спасатели использовали специальное оборудование и разогнули прутья горки. После этого ребенок без труда смог освободить голову. Девочка не пострадала.

 
 
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Маленькое родительское счастье попало в небольшое несчастье. В Полоцке голова ребенка застряла между перилами детской горки. На горячую линию МЧС позвонили...
 
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